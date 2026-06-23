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Ya encontraron a la nieta de Paquita la del Barrio, pero está cambiando su ubicación para EVADIR SU RASTRO

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que tuvo un primer contacto con Kelly Ariadne.

Junio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La nieta de Paquita la del Barrio ya fue hallada, sin embargo, volvió a escapar.

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“Ya no es una persona que esté como no localizada y que no se sepa absolutamente nada de ella”.

A un mes de que se reportara la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, quien se fugó el pasado 20 de mayo de la clínica ‘Reencuentro’, ubicada en la carretera de San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, ya fue localizada.

Es la Fiscalía de Guanajuato quien confirmó que se tuvo contacto con la joven, de 29 años de edad, quien ingresó por voluntad propia a la clínica de rehabilitación acompañada de su padre, Miguel Gerardo, el pasado 10 de junio.

Kelly fue hallada en una casa abandonada de un fraccionamiento, a unos kilómetros de la clínica, no obstante logró escapar de nuevo.

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Las autoridades relataron que tras un forcejeo con la pareja de su padre, de nombre Rosalba, quien gracias al aviso de algunos pobladores la encontró en una de las habitaciones de la planta alta, volvió a escapar.

Los detalles de la localización de Kelly fueron revelados en el programa ‘Ventaneando’, donde entablaron una conversación con la encargada de atención a medios de la fiscalía.

“Cuando se acercaron al lugar tuvieron cercanía con ella. Iba la familia. Hubo algún forcejeo, pues no quería irse con ellos. Comentaron que la habían observado el 10 de junio”, dijo la titular.
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Detalló también que forcejeó con la esposa de su papá y que incluso perdió la chamarra que llevaba puesta, pues salió corriendo, brincó una altura de dos metros aproximadamente y se metió entre la maleza.

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Ante las actualizaciones del caso, la encargada de hablar con los medios de comunicación de la fiscalía de Guanajuato, indicó que el estado de Kelly ha cambiado.

Y es que pese a que la denuncia fue en calidad de una persona desaparecida, la situación cambia al tener conocimiento de su ubicación y corroborar que ella misma está escapando.

“Ya no es una persona que esté como no localizada y que no se sepa absolutamente nada de ella, la condición ya es distinta”, expresó.

Paquita La Del Barrio desaparecida nieta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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