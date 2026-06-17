Descartan muerte de la nieta de Paquita la del Barrio: LA BUSCARON con perros en clínica de rehabilitación

“Entraron con un equipo de arqueólogos, con binomios (caninos) para revisar en cisternas y no se halló nada”.

Francisco Torres, exmanager de la fallecida Paquita la del Barrio, ofreció nuevas actualizaciones sobre el caso de Kelly Ariadne, la nieta de la cantante que se encuentra desaparecida.

El pasado 20 de mayo fue la última vez que se le vio a la joven, de 28 años, tras supuestamente haber escapado de una clínica de rehabilitación en San Miguel de Allende.

Ante los hechos, Torres dio a conocer que hicieron difusión para presionar a la fiscalía y al gobierno del estado de Guanajuato “a fin de que se metieran a investigar a esta clínica ‘Reencuentro’, se llama, que está en San Miguel de Allende, que es en donde parte todo cuando se nos notifica que Kelly se fugó”.

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Luego de que se le avisa a la familia sobre la supuesta fuga de Kelly, la familia de Paquita le reclamó al centro evidencias.

“No había cámaras, no nos daban una explicación real, no nos daban una prueba de que se hubiera fugado y eso nos despertaba cierta duda con el paso de los días. Incluso esta duda terrorífica que pensábamos… pedimos, exigíamos que se metieran a buscar a esa clínica y muchas veces quizás ya no buscar a una persona con vida, quizás sin vida”.

El exrepresentante de Paquita afirmó que bajo la presión que infringieron, las autoridades “entraron con un equipo de arqueólogos, con binomios (caninos) para revisar en cisternas y no se halló nada”.

Además, Torres narró los días previos a su desaparición:

“Fue muy corto el tiempo que ella estuvo, ingresó un domingo en la noche, el lunes fue su papá… entró por voluntad propia, platicó con su papá, la vio el lunes, el martes aparentemente todo estaba bien y el miércoles es cuando le notificaron que se había fugado”.

La búsqueda de Kelly Ariadne está activa. Sus familiares han estado distribuyendo su ficha de búsqueda, sin embargo, hubo quienes al verlos les mintieron asegurando haberla visto.

“Hubo un día en el que andaban ellos pegado papeles con la ficha de desaparición y entraron a una tienda y la señora les dijo: ‘Ay, es la muchacha que vino ayer a comprar un cigarro’, y cuando voltearon y vieron que tenía cámaras le dijeron ‘déjenos ver sus cámaras’ y se dieron cuenta de que era mentira… ayer alguien subió un comentario de que la había visto descalza, con el pelo corto, alguien refirió que había una persona viviendo en una ranchería cerca de la clínica, en una casa abandonada, en obra negra. Fueron, buscaron y aparentemente había una cobijita, algo medio inusual”, narró Torres.

Al tiempo, agregó que tienen firmes sus esperanzas de encontrar a Kelly Ariadne.

“Una vez que se descartó lo de la clínica volvimos a ver la luz en el camino. Creemos que sí tiene vida”.

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Finalmente, ‘Paquito’ envió un mensaje a la nieta de la intérprete y le recordó que existe un proyecto pendiente que le prometió a su abuelita terminar.

“Kelly, regresa. Todos, tus papás, tu familia están desesperados. Existe un libro pendiente que le prometiste a tu abuelita terminar, que lo empezaste, y todos te vamos a recibir con los brazos abiertos y todo lo que haya sucedido hay que empezar de cero, pero aquí te estamos esperando con mucho amor y con mucho cariño”, concluyó.