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Violeta Isfel, otra que se lanza contra Ari Borovoy: “no está padre que tengas que estar MENDIGANDO TU LANA”

La actriz habló de la invitación que le hicieron para ‘2000’s x Siempre’ y cómo terminó decepcionada.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ari Borovoy incumplió en los tiempos de pagos a Violeta Isfel, por lo que ella ya manifestó que no vuelve a trabajar con él.

Getty Images/Instagram

“Y yo les dije “claro, pero ahora necesitamos hablar de qué va a pasar cuando haya cancelaciones’. Y me dijo ‘es que te estas poniendo muy difícil’”.

Violeta Isfel había guardado sigilosamente su paso por los ‘2000’s x Siempre’, proyecto de Ari Borovoy que reunió a las estrellas de diversas telenovelas infantiles y juveniles, y ahora ofreció una charla para el podcast ‘El Chismerio’ donde no se guardó nada.

La actriz y cantante dejó sorprendidos a más de uno con sus declaraciones, pues terminó sumándose a la lista de famosos que no quiere saber nada de BoBo Producciones ni de Ari Borovoy.

Ante la pregunta expresa, Isfel dijo estar en una disyuntiva, pues siente agradecimiento por lo vivido, pero también coraje por cómo tuvo que abandonar la gira pese a que le entusiasmaba mucho la idea de seguir en el proyecto.

“Estoy dividida un poco, la verdad es que siempre estaré agradecida con BoBo Producciones por esta invitación que tuvieron para hacer los ‘2000’s x Siempre’… yo no tuve oportunidad de disfrutar esos conciertos. Como fue todo tan rápido me lo tuve que embutir y ni lo había digerido y todo pasó así como que no lo había disfrutado. Y el hecho de haber podido subirme al escenario otra vez y cantar esas canciones que fueron tan importantes para mí y al mismo tiempo en mi carrera, la neta si estoy bien agradecida por ese lado”, comenzó su relato Violenta.

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Sin embargo, pasó saliva y compartió que tuvo que estar “mendigando tu lana” y que tenía que llamar cada quince días, aunque siempre le decían: “sí, ya mañana”. “Y al final terminaron pagando, pero pues no estuvo padre”, exclamó la antagonista de ‘Atrévete a Soñar’.

Y añadió que desertó del ‘2000’s x Siempre’ por la cancelación de un primer concierto.

“Yo no sabía, porque cuando te hacen firmar el contrato ahí no viene qué pasa si se cancela un concierto. Y aquí no nos cancelaron uno, mi vida, nos cancelaron varios conciertos. El primer contrato me la ‘peleish*n’ porque ya había firmado”, y destacó que después de una primera pérdida económica intentaron renegociar, pero no les gustó plantear qué ocurriría en futuras cancelaciones.

“¿Qué pasa? Me hablan ‘oye, Viole, fíjate que vamos a hacer el contrato y vamos a hacer este 2025 conciertos…’, Y yo les dije “claro, pero ahora necesitamos hablar de qué va a pasar cuando haya cancelaciones’. Y me dijo ‘es que te estas poniendo muy difícil’’, a lo que les respondió: “No, es que no me estoy poniendo difícil, si tu me estás diciendo que no se van a cancelar, pues entonces no hay conflicto de que me des el anticipo y ya’, y entonces en una de esas (le dijeron’) bueno, voy a checar’”.
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Después, continuó Violeta, sin mencionar nada sobre las posibles cancelaciones le manifestaron en BoBo Producciones:

“Violeta aquí está el calendario, ¿si vas a venir o no?”, a lo que la actriz respondió: “Es que si no hay anticipo yo no te puedo bloquear estas fechas”, finalmente intentaron responsabilizarla: “¿Sabes qué, pues bueno, como te pusiste tan mal, pues ya ni modo, ya no se va a hacer, va, lástima, no te vamos a tener en el concierto”.

La actriz de teatro y televisión mencionó que después que reflexionar que no se trataba de un tema personal ni de sentimentalismos, les argumentó que haría un comunicado para anunciar que no seguiría formando parte del ‘2000’s x Siempre’.

“‘Me dijeron ‘no, no, no, no hagas el comunicado’, y entonces a mí me empezó a dar un coraje terrible porque el público qué tal que compra boletos pensando en que sí voy a estar y eso no se le hace al público, y entonces dije ‘bueno, perdón pero a partir de este momento lo que yo haga o no haga con mis redes o con mis comunicados es mi tema y no tendría por qué darte explicaciones. Ya me quedó claro yo no soy parte de ‘2000’s x Siempre’”, a lo que sentenciaron: ‘pues no porque no quieres’”, concluyó.

Cabe recordar que denuncias por desacuerdos relacionados con pagos y condiciones laborales han sido expuestas por otros famosos como Lupita D’Alessio, Ernesto D’Alessio, Edith Márquez, ‘Lemon Grass’, Sharis Cid, Fey, ‘Pandora’, Ana Bárbara y Litzy.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ari Borovoy y su hemano Jack, demandados por despido injustificado

En tanto, Violeta Isfel fue tajante al asegurar que no volvería a trabajar con Ari Borovoy ni con su productora.

BoBo Producciones Ari Borovoy violeta isfel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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