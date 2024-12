Violeta Isfel reveló cómo es la relación con sus papás después de que los denunció públicamente por fuertes delitos

Fue en octubre pasado cuando Violeta Isfel hizo una sorpresiva declaración en torno a su historia familiar que dejó atónitos a todos sus seguidores. Esto debido a que como pocas veces, aseveró que la convivencia con sus padres no es exactamente la mejor, en especial debido a que ella rechaza algunos comportamientos que tienen, mismos que incluso catalogó como “crímenes”, declaraciones que retomó para señalar qué cambió entre ellos desde entonces.

Violeta Isfel aseguró que sus padres deberían estar en la cárcel: ¿cómo reaccionaron ante las acusaciones?

En medio del éxito que ha recibido su participación en “La señora presidenta”, obra de teatro en la que trabaja junto a Arath de la Torre y Mario Bezares, Violeta Isfel reflexionó acerca del impacto que tuvo el hecho de que señalara públicamente a sus padres como “criminales” en semanas pasadas. Así lo externó durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, donde fue cuestionada acerca de las consecuencias que le trajo el haber acusado a sus progenitores como personas que “rompen la ley”.

Al respecto, la actriz explicó que desconoce de qué manera se tomaron estas declaraciones, pues se ha mantenido firme en su decisión de no querer hablar con ellos. Asimismo, confirmó que hace cuatro años que cortó toda relación con esta parte de su árbol genealógico y eso es algo que no tiene contemplado cambiar, al menos no mientras no sepa que están haciéndose responsable de sus actos.

“Ellos están viviendo situaciones que, si continúan, al ser un delito, podrían meterlos a la cárcel, todo por sus propias decisiones”, apuntó la también comediante.

Violeta Isfel insinuó que sus papás deberían estar en la cárcel Captura de pantalla

¿Por qué Violeta Isfel dijo que sus papás son criminales?

Hasta el momento, los detalles de estas graves acusaciones hechas por la Isfel son desconocidos. Y es que a pesar de que no tuvo reparo en condenar estos comportamientos, sí quiso evitar dar pormenores adicionales, mencionando que son asuntos que a ella ya no le competen desde que decidió tomar distancia de ellos.