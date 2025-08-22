Lupita D’Alessio se despide de redes sociales tras polémica con Ari Borovoy: ‘Es mi último video’

Lupita D’Alessio sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará de usar redes sociales “por un tiempo”.

Su decisión llega luego de la polémica con Ari Borovoy y Bobo Producciones, tras las quejas de la intérprete sobre la producción de sus conciertos de despedida.

La molestia de Lupita y las indirectas de Ari Borovoy

Todo comenzó cuando la cantante aseguró que Bobo Producciones le había retirado producción de algunos de sus shows, lo que detonó molestias y mensajes en vivo que se viralizaron.

Poco después, Ari Borovoy compartió en Instagram varias frases sobre talento, lealtad y socios en los negocios que, aunque no mencionaban nombres, fueron interpretadas como indirectas hacia la intérprete de Mudanzas.

Según relató el programa De Primera Mano, esas publicaciones parecían un dardo directo: “Rodéate de gente más talentosa que tú” o “Si tienes que rogarles para trabajar contigo, no son los socios que necesitas”.

El anuncio de Lupita en redes

Horas más tarde, Lupita D’Alessio publicó un video en el que escribió su adiós a redes sociales:

“Gloria a Dios por esta nueva mañana, gracias mi Dios. Amigos, en este es el último video que subo, me retiro de mis redes por un tiempo. Cualquier duda de las últimas fechas que me quedan pueden ir a Bobo Producciones. Que Dios les bendiga grandemente”, expresó.

El video, que rápidamente se hizo viral, dejó en claro que la cantante busca evitar más confrontaciones públicas en el tramo final de su gira del adiós.

Durante la transmisión de De Primera Mano (Imagen Televisión), los conductores señalaron que este tipo de diferencias deberían resolverse en privado y no en el terreno público.

Sin embargo, también reconocieron que la intérprete tiende a responder de manera impulsiva y directa: “Lupita desayuna gallo, porque lo hace en la mañana y sale bien gallito a partir la madre a la gente”, bromeó Gustavo Adolfo Infante.

Lo cierto es que a la cantante le queda al menos una fecha más, en noviembre, dentro de su gira de despedida, ojalá la producción llegue al nivel que ella exige para cerrar con broche de oro.

Con el carácter frontal y sin filtros que ya conocemos de toda la vida, Lupita D’Alessio vuelve a demostrar que no se guarda nada. Hoy se aleja de las redes sociales, pero su voz y su temperamento, seguirán resonando en los escenarios.

