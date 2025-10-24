Suscríbete
Ari Borovoy se baja del escenario y rechaza cantar con Mariana Ochoa: “sigo esperando una disculpita”

La cantante se lanzó contra su excompañero de OV7 por no haber aceptado cantar con ella durante el homenaje a Memo Méndez Guiú.

October 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ari-Borovoy-Mariana-Ochoa.jpg

Ari Borovoy no quiso cantar con su excompañera y amiga Mariana Ochoa.

Instagram

“Tal vez puso una condición, tal vez por eso ya no se logró”.

Decepcionados se quedaron los fanáticos de la extinta agrupación OV7 ante el reencuentro musical entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy en el homenaje que recibió el compositor Guillermo Méndez Guiú en la edición 80 de los premios ‘Éxito SACM 2025’ de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El famoso escritor de temas de ‘Timbiriche’ y ‘RBD’ también recibió el premio ‘Gran Maestro’ y un tributo musical por parte de Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening y Ari Borovoy.

En el programa también estaba estipulado que los exintegrantes de OV7, Mariana Ochoa y Ari BorovoyAri Borovoy cantarían el éxito ‘Te Quiero Tanto’, sin embargo, el cantante se habría arrepentido de último momento.

La cantante explicó cómo surgió la idea de que hicieran un dueto en el homenaje al compositor. “Memo (Méndez Guiú) me hizo la invitación, me comentó que si no tenía problema de subirme al escenario con Ari a cantar y le dije que ninguno”.

Ochoa, no se quedó callada y ante la prensa dio detalles sobre el desplante que le hizo Ari.

“No sé, pregúntenle al otro lado (Ari Borovoy). Tal vez puso una condición, tal vez por eso ya no se logró. Yo siempre lo he saludado. Hicimos una gira juntos, él se hizo el enojado, después de un problema donde su oficina nos falló a todos, que después se reivindico de alguna manera, pero jamás se recibió una disculpa. Yo siempre llegaba a saludar, a veces me saludaba, a veces no”, expresó Mariana.

Respecto a si era el momento para que arreglaran sus problemas, luego de que los integrantes del grupo rompieron un contrato de confidencialidad al exponer malos manejos durante su gira del reencuentro, contestó: “No sé, ja ja ja. Yo sigo esperando una disculpita”.

¿Qué dijo Ari Borovoy sobre Mariana?

El cantante y propietario de BOBO Producciones evitó a toda costa hablar de Ochoa, ante cuestionamientos de los medios de comunicación, y se limitó a comentar sobre su participación en el homenaje donde sí cantó con Valeria González, esposa de Memo Méndez Guiú.

Ari Borovoy Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
