Anahí sufre APARATOSA CAÍDA haciendo pilates en su casa; su espalda y cuello terminaron casi lesionados

“El verdadero POR INVENTADA”.

El pasado lunes 11 de mayo, la cantante Anahí compartió imágenes de su rutina de pilates, misma que terminó en una aparatosa caída. La cantante la calificó como “artes circenses peligrosas”.

Es en las vísperas de su cumpleaños 43 cuando la exRBD se dejó ver en medio de una sesión de ejercicio. Y aunque todo parecía transcurrir con normalidad, la intérprete de ’Sálvame’ sufrió un accidente que pudo causarle una importante lesión en el cuello y espalda.

“Y después de eso, ¿qué creen que me pasó amiguitos…?”, escribió Anahí y en seguida compartió el video de su accidente.

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En las imágenes se puede ver a Anahí caer desde una altura considerable sobre su cuello y espalda.

¿Cuál es el estado de salud Anahí?

En otra historia de Instagram, la cantante dio a conocer la imagen de una radiografía de su columna cervical, donde detalló que se encontraba bien y que sólo había sido un susto.

“Todo bien GaD (gracias a Dios). Pero qué susto amiguitos…”, resaltó entre emojis de manos orando.

Minutos más tarde, la también actriz reflexionó sobre lo ocurrido y, junto a una postal en la que aparece su esposo Manuel Velasco, y sus hijos, Manuel y Emiliano, describió aquel accidente como “artes circenses peligrosas”.

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“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero POR INVENTADA. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, concluyó.