José Manuel Figueroa llama “estúp1da y loca” a Imelda Tuñón y amenaza con meterla a la cárcel si no comprueba que abusó de Julián

Que Imelda Garza Tuñón haya dicho en una llamada que José Manuel Figueroa habría abusado de su hermano Julián Figueroa no es algo que el cantante vaya a pasar por alto. Así que inició acciones legales y no descansará hasta encontrar justicia y limpiar su nombre.

Y es que José Manuel explicó a miembros de la prensa que un señalamiento de ese calibre no es algo que se olvide y por eso está muy enojado con Imelda. “Me molesta que su mente no registre el daño que causó, a tal grado que ahorita me siguen preguntando. Se me hace increíble Imelda, lo cerca que estaba de Julián, sé que tiene claro el daño que hizo”.

“Cuando yo me muera, va a haber quien se quede con la duda. Por más que yo diga (que no), nunca me van a creer. Siempre va a haber la *** duda de lo que dijo esa p***".

Así que él no descansará: “Yo voy a atacar al máximo, porque estoy ofendido, porque destruyó la poca ilusión que yo tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián, se cagó arriba de eso esta *** No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida y loca que está”.

En la entrevista completa, publicada en el canal de YouTube de Junket, José Manuel aseguró:" Me duele más que terminó dañando hasta al niño. Sus declaraciones terminaron dañando al niño. Y la relación que pudo haber tenido mi nieto con ese niño, lo dañó. Ese niño va a quedar afectado por muchos años”.

“Qué mujer tan tonta, no sé si tiene la capacidad... No lo voy a decir. Hay mujeres que son muy madres y otras que no son madres”.

José Manuel lamenta que incluso cuando muera, quedará la duda

“Yo me voy a morir y mi nieto va a ver esas jaladas. Lo más triste es que mi hija no tiene la fuerza que tengo yo, para defender a mis muertos, a mi padre y mis hermanos que los acusan de ser narcotraficantes. Yo sí tengo derecho de defender a mis hermanos”, insistió.

“Muchos pend*** van a llegar a preguntarle a mi hija, cuando me estén velando, que si yo violé a Julián. ¿No se te hace una grosería? Que vayan a atacar a mi hija, nieto o futuros hijos, que les pregunten de su padre, va a ser horrible, nadie me va a poder defender”.

Así que sobre Imelda, calificó: “Está estúpida y loca y más vale que lo compruebe, porque si no lo comprueba, puedo meterla a la cárcel, lo voy a hacer, voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley... Si la ley dice y me da la oportunidad, que no creo la neta, pero si la puedo meter a la cárcel, así como ella podría si comprueba que yo violé a Julián, que me meta a la cárcel, que enseñe sus prueba, que no abra la boca a lo estúpido, que las traiga al juzgado, que me diga de dónde saca todo eso. Es válido, no tiene nada de malo”.