¿Belinda y Danna Paola estarán en el tour 2000’s X Siempre? Esto es lo que se sabe

Los fanáticos del 2000´s X Sienpre, quieren que Belinda y Danna Paola se unan al tour, por lo que Violeta Isfel nos revela si esto será posible

El 2000’s X Siempre, concepto creado por Bobo Producciones, ha sido un gran éxito desde su debut dentro del 2000´s Pop Tour, por lo que muchos fanáticos se han preguntado si Belinda y Danna Paola estarán en este proyecto.

Recordemos que Belinda y Danna Paola comenzaron sus carreras desde muy temprana edad, cuando protagonizaron importantes telenovelas infantiles y compartieron escenario con varios de los hoy integrantes del 2000’s X Siempre.

En entrevista para la versión impresa de TVyNovelas, Violeta Isfel reveló si las cantantes estarán en el proyecto: “No tengo la más remota idea de si van a estar, hay un montón de cosas que no sé, sólo sé que estamos los del cartel, pero de pronto Bobo Producciones tiene algunas sorpresas. Yo creo que Danna sería la más feliz de cantar Las divinas porque siempre quiso; me han contado que en algunos shows de repente la toca, y estaría padrísimo”.

Integrantes del 2000’s X Siempre

Daniela Luján

Martín Ricca

Fabián Chávez

Violeta Isfel

Nashla Aguilar

Daniela Ibáñez

Naidelyn Navarrete

Grisel Margarita

Miguel Martínez

Roberto Carlo

Roberto Marín

Martha Sabrina

Ramiro Torres

Daniela Aedo

La Nueva Banda Timbiriche ( invitados especiales)

Fechas confirmadas del 2000’s X Siempre