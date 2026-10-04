Organizan funa contra La Adictiva por su actitud con Karina Torres en LCDF: “La transfobia pasó de moda”

“Se sumaron a mi lista de bloqueo en Spotify”, se lee en uno de los comentarios del perfil oficial de La Adictiva.

Cientos de comentarios en las publicaciones de la banda se refieren al hecho de este viernes por la noche en La Casa de los Famosos: La Adictiva fue la encargada de tocar en el último viernes del reality show, que termina ya este domingo.

Al ser ya la última semana de aislamiento, a los finalistas se les permite cierta interacción con algunos elementos externos, como su familia, amigos y artistas invitados. De modo que la participación de La Adictiva más que un show fue un convivió con ellas tocando y los habitantes bailando.

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Y fue en ese momento en el que los televidentes notaron una actitud diferente de algunos de los músicos con Karina Torres.

“A todas las mujeres las saludaron de beso, menos a Karina”, fue el comentario generalizado en X, donde se le calificó de transfóbicos por este hecho.

La funa contra La Adictiva?

Lo cierto es que, en efecto, su actitud estaba marcada: a los hombres los saludaban de mano y a las mujeres de beso en la mejilla.

Karina Torres, como se sabe, es mujer trans por lo que su identidad de género es clara.

Los usuarios de redes sociales fueron rápidamente de X al Instagram oficial de La Adictiva para manifestar su rechazo .

“Gracias a dios nunca me ha gustado esa música”, "¿transfobia en 2026? Poro eso no suenan ni sonarán”, “que todo México les cante el precio por gatos”, “bloqueados de todas las plataformas para siempre”, “esto comprueba que la transfobia ya pasó de moda”, “en vez de borrar comentarios, pidan disculpas”, son algunos de los textos que se leen en su perfil.

Hasta el momento, en efecto, La Adictiva no hecho manifestaciones sobre las acusaciones de transfobia. Este sábado tienen concierto en Veracruz.