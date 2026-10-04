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Marichelo lo dice con claridad: “Me divorcié porque Jorge D’Alessio fue infiel”

“Él falló”, reafirma Marichelo al hablar sobre las razones que la llevaron a separarse de Jorge D’Alessio

Octubre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
marichelo.jpg

Marichelo

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“No es algo que tenga presente en mi vida”, dice Marichelo cuando se le pregunta por su segundo matrimonio.

La actriz se ha casado tres veces pero de su segundo marido es del que menos suele hablar. Ahora en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante revela la razón detrás de esta renuencia.
“Ni siquiera vale la pena”, reitera.
Marichelo se acaba de separar de su tercer esposo, el cantante Jorge D’Alessio con quien tuvo una relación de más de 15 años y dos hijos.
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Marichelo habla de su segundo matrimonio

Pero antes, la actriz y conductora tuvo un primer matrimonio con Eduardo Allende, que duró poco menos de un año pero del cual tuvo a su hija mayor Ana Paula.

Su segunda boda fue con Arturo García Macías, de quien tiene muy pocos recuerdos memorables por lo cual pocas veces habla de él.

“Fue un matrimonio cortito y fue una cosa... un error si se le puede llamar así”.
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Marichelo explica que sucedió en una etapa en la que ella atravesaba por inseguridades y miedos por ser una madre soltera.

“Pasó y ya... por soledad... pero no tendría que haber pasado, fue una tontería por soledad”.

¿Por qué se divorció de Jorge D’Alessio?

Por primera vez desde que se separaron, Marichelo lo dijo con claridad y sin insinuaciones.

“Jorge D’Alessio fue infiel y eso es algo que no merezco ni puedo soportar”.

Hasta ahora, Jorge había confesado ciertamente que la separación fue culpa suya pero sin aceptar con franqueza lo que ahora Marichelo dice con todas sus letras.

“Él la regó, él falló y es bien sencillo: en el momento en que te enteras de una infidelidad o de las que sean, tú decides si eres capaz de perdonar, en mi caso, no”.

Marichelo contó que antes de poder aceptar públicamente que fue engañada por Jorge, tuvo momentos emocionales y duros y oscuros.

“Yo llegué como dama y me voy como tal y prefiero decir adiós; sacar la perla, las piedras y con esas piedras hacer un gran castillo”.

Marichelo JORGE D’ALESSIO
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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