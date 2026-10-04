Camila Fernández muestra la pancita de su segundo embarazo y le dedica canción en pleno concierto

En el verso “Hermoso cariño / que Dios me ha mandado”, Camila Fernández se quebró.

Acarició su pancita y se le quebró la voz. De esta manera, Camila dio a conocer públicamente que espera a su segundo bebé.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram el video que fue grabado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

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En este foro de Guadalajara, Camila se presentó como parte de la gira con la que cierra 2026 y fue aquí, el lugar donde su abuelo Vicente Fernández se estableció, que Camila decidió informar a sus fans que será madre de nuevo.

“Mi hermoso cariño viene en camino”, escribió la cantante junto con el video.

El video de Camila Fernández mostrando su pancita

La secuencia es breve pero emotiva: Camila muestra orgullosa su pancita mientras intenta cantar, agobiada por un nudo en la garganta.

La publicación generó la reacción de amigos, famosos y colegas de Camila.

Andrea Legarreta, Mariazel, Joy, Tania Rincón, Elan, Gretell Valdés son alugnos de los que escribieron comentarios de felicitaciones para la hija de Alejandro Fernández.

Angélica Vale, con quien desarrolló una estrecha amistad a principios de este año durante el programa “Juego de Voces”, escribió: