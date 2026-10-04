Kevyn Bicolor pierde el control en La Granja VIP: “Estaba borracho y ni me acuerdo”

Kevyn Bicolor ha ganado protagonismo en La Granja VIP.

Primero se convirtió en un elemento dramático por su relación de casi novio con La Bebeshita.

Pero ahora también ha generado polémica por su comportamiento durante la fiesta de esta semana.

El comediante tomó demasiado alcohol, lo que reveló un aspecto de su personalidad poco agradable.

A las 4 de la mañana, cuando ya todos estaban dormidos, Kevyn se puso a gritar como desesperado en la sala de la casa.

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¿Qué hizo Kevyn Bicolor en la fiesta de La Granja VIP?

Niurka tuvo que ir por él para tranquilizarlo y ponerle pantalones... porque no traía.

Luego Bebeshita trató de llevarlo a la cama a dormir pero Kevyn insistía en que quería volver a la fiesta... pero ya no había fiesta.

Este sábado, Kevyn amaneció si acordarse de lo que hizo. Fue Niurka quien le relató todo lo que provocó mientras que la Bebeshita le reclamó por maltratarla mientras estaba alcoholizado.

Kevyn le respondió: