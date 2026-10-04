Sus hijos ya conocen a su novia y Jorge D’Alessio promete: “Nunca voy a volver a lastimar a una mujer”

Mientras Matute continúa cosechando éxitos con su Disco Stereo Tour, Jorge D’Alessio también atraviesa una etapa de importantes cambios en el terreno personal.

El cantante reconoce que ha aprendido de los errores que cometió en su relación con su exesposa Marichelo y asegura que hoy busca construir una dinámica basada en el respeto, el cariño y, sobre todo, pensando en el bienestar de sus hijos.

Jorge reconoce que el proceso de separación le dejó importantes aprendizajes. En abril de 2026, el cantante confirmó públicamente que atravesaba una separación de Marichelo y asumió la responsabilidad por sus errores, aunque dejó claro que los detalles de la situación pertenecen a su vida privada; ahora, meses después, habla de la evolución que ambos han tenido y de cómo consiguieron recuperar una amistad cercana, dejando atrás los conflictos para concentrarse en sus hijos.

“Me da gusto cómo lo hicimos los dos, tanto Mac como yo, porque yo no escondí nada, sé que yo cometí los errores, desde el principio lo dije, lo acepté y lo traté de restituir lo más que pude con ella y creo que así ha sucedido, porque hoy rescatamos una amistad increíble, nos hablamos casi diario y no nada más para cosas de nuestros hijos, sino de verdad con cariño, hay un cariño especial, si de repente hay un día que me siento triste, le hablo: ‘Oye, ando triste’ y me dice: ‘Tranquilo, ahí van tus hijos’, está bonito, y ella también si tiene algún tema o cualquier cosa, me habla y ahí estoy para ella, siempre voy a estar para ella, y ella va a estar para mí”.

El líder de ‘Matute’ enfrenta la polémica ante una posible separación de su esposa Marichelo. YouTube/Instagram

Para Jorge D’Alessio, comprender que la relación cambió no significa borrar el cariño ni el vínculo que existe entre ambos. Por el contrario, considera que mantener una convivencia sana es parte de la responsabilidad que tienen como padres.

“A mi novia yo también se lo dije: ‘Siempre voy a estar para Marichelo, siempre, eso es algo que tienes que entender, es la madre de mis hijos’, porque tiene que ser así, de otra forma es desgastarse, es pelear una batalla que ya no te corresponde, y pues se trata de lo contrario: construye cosas bonitas para adelante, construye cosas que le dejen un buen ejemplo a tus hijos, y mis hijos están felices, están sonriendo todos los días, felices de verme feliz y felices de ver a su mamá también feliz, estamos bien, pasan tiempo con ella y están felices, pasan tiempo conmigo y están felices, les dejamos un ejemplo de civilización, de educación, de clase, de hacer las cosas como se deben de hacer”.

El cantante también comparte que sus hijos ya han convivido con su actual pareja, Dani, y que la relación entre todos ha sido positiva.

“Ya la conocieron, mis tres hijos ya la conocieron, ya se fueron a Cancún conmigo, convivieron con ella, con la hija de Dani también convivieron, se llevaron increíble y mi hija Ana Paula se fue conmigo a Las Vegas y llevó a Dani, convivieron allá y se llevaron increíble, entonces, todo va muy bonito, cuando haces las cosas bien y las cosas vienen de un lugar bonito y de un lugar real, todo sucede bien”.

Más allá de su nueva relación y de la convivencia familiar, Jorge D’Alessio asegura que uno de los aprendizajes más importantes de este proceso ha sido tener el valor de reconocer las equivocaciones. Para él, asumir la responsabilidad es indispensable para evitar repetir conductas que pueden lastimar a otras personas.

“Tienes que hacerlo, tener el valor de afrontar tus errores, si no, podrías volver a cometer el mismo error, entonces, la única forma de no volver a lastimar a alguien, porque es una promesa que me hice a mí mismo: nunca voy a volver a lastimar a una mujer en mi vida, entonces la única manera de no hacerlo es primero asumiendo tu responsabilidad y asumiendo en lo que la cagaste, y luego restituyéndolo, y restituirlo de manera bonita y tratar de sobar el corazón de esa persona, y es lo que he hecho y la verdad es que esa es la única manera en que creo puedes avanzar”.

Por el lado profesional, Jorge disfruta también el momento que vive junto a Matute. “Hay mucha chamba, de repente tengo un solo día de descanso y amigos me invitan a cosas importantes y, aunque tenga que regresar al siguiente día, lo hago con gusto. La gira va increíble, hicimos tres conciertos en California, de ahí Chicago, después Minneapolis, pero trato de dormir bien, por lo menos para la garganta es muy importante para los shows, estoy bien, estoy descansado y me fui días antes a Chicago. Me fui con Dani, mi novia, para descansar, para salir a comer, para salir a cenar, para descansar antes de los conciertos”.

El músico no oculta su entusiasmo por la respuesta que han tenido sus presentaciones, especialmente en escenarios de gran capacidad. De acuerdo con lo que comparte, la agrupación ha conseguido llenar cada uno de los recintos de esta etapa de la gira en Estados Unidos, incluido el Venetian Theatre de Las Vegas, donde Matute se ha consolidado como artista ancla.

“Se han agotado todos los conciertos, hace unas semanas que hicimos Vegas, de por sí, la oferta en Las Vegas las semanas pasadas fue brutal, este es nuestro sexto año yendo, pero nuestro tercero como artista ancla del Venetian, el Venetian tiene dos teatros nada más, la Esfera y el Venetian Theatre, entonces, de pronto tienes a Carín León haciendo una residencia que te consume 20 mil personas por noche, entonces llenar el Venetian Theatre, que son 3 mil 300 personas no es cualquier cosa y menos si tienes de frente a Cristian y al lado a Marc Anthony y a Maná, tener las dos noches completamente agotadas y la gente vuelta loca y que al final el lugar nos dijo: ‘Los necesitamos el año que entra otra vez como artista ancla para el 15’, la verdad se siente bien bonito, ahora en California, hacer teatros tan grandes, el YouTube Theater es un Auditorio Nacional, todos los lugares a los que hemos ido agotados, en Chicago va a ser el Rosemont y ahí se presentan los grandes, en verdad estamos viviendo un momento muy bonito con Matute”.

Este crecimiento también le ha permitido dimensionar que el trabajo de la agrupación ha trascendido la música y se ha convertido en una inspiración para otras personas. “El sol sale para todos, que Dios los bendiga y que dé, que dé y que dé, imagínate ser inspiración para algunos, jamás lo imaginamos, esa es otra chamba que, sin querer, logramos”.