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Amaranta Ruiz, orgullosa de ver cumplir 91 años a su papá José Carlos Ruiz: “Soy privilegiada de tenerlo”

La actriz nos cuenta cómo es la relación con su padre, el reconocido primer actor José Carlos Ruiz, y el orgullo de verlo cumplir 91 años.

Octubre 04, 2026 • 
Grisel Vaca
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Amaranta Ruiz

Amaranta Ruiz atraviesa uno de los retos interpretativos más complejos de su carrera con Theo, una mujer otomí de sabiduría silenciosa, viuda y madre devota, en El renacer de Luna. Pero si algo ha marcado su vida y su trabajo, es la figura de su padre, el reconocido primer actor José Carlos Ruiz, quien en noviembre cumple 91 años. “Me siento feliz, y privilegiada de poder tenerlo a estas alturas de mi vida, de que lo puedo disfrutar y nos podemos sentar a hablar de la profesión”, comparte orgullosa con TVyNovelas.

Para Amaranta, el mayor desafío de interpretar a una mujer otomí ha sido desarrollar la sensibilidad y la intuición. “Yo siempre he considerado que nuestro sexto sentido es la intuición, pero no sé por qué nuestro entorno ha hecho que no le hagamos caso”, reflexiona.

La preparación fue profunda: “Leí mucho. Encontré un libro superantiguo, como de principios de siglo, donde venía el estudio de las plantas y la cultura que está alrededor de todas ellas”. También recurrió a videos y documentales sobre el tratamiento de las plantas, la elaboración del té y sus efectos en el cuerpo.

Pero más allá de todo ese conocimiento, la sabiduría y los consejos de su padre fueron clave en la construcción de su personaje. “Mi papá tuvo una gran colaboración cuando lo estábamos creando”, cuenta Amaranta, quien se sentía perdida en la parte cultural y rural de Theo.

“Mi papá, que es un hombre de campo, un ranchero venido a la ciudad, me decía: ‘No, mijita, pero es que mira, el hombre es de la tierra, de las plantas...’. Hubo un momento en que nos fuimos a los Viveros de Coyoacán y nos abrazamos de un árbol, y me dijo: ‘Si tú le haces caso al árbol, te va a hablar porque el árbol está conectado...'; tiene una filosofía superpadre”, rememora.

A pesar de que comparte con José Carlos Ruiz la pasión por la actuación, Amaranta confiesa que cuando la ve en pantalla se pone “súper nervioso”.

Sin embargo, esa atención se transforma en complicidad y enseñanza. “Las pláticas que tenemos son buenísimas”, expresa la actriz, quien no duda en agradecer la guía de su padre.

En noviembre, José Carlos Ruiz cumplirá 91 años, y su hija no oculta el orgullo: “Es un hombre totalmente en pleno uso de sus facultades mentales. Se levanta y vocaliza, también escribe”. Recientemente recibió un reconocimiento en el Festival de Cortometrajes en el Teatro de la Ciudad. “Verlo parado ahí, con toda la humildad, con todo el bagaje que tiene, fue muy bonito”.

La actriz atribuye el bienestar del primer actor a una vida de cuidados: “Fue un hombre que se alimentó muy bien, mi mamá siempre le ha dado increíble de comer, lo consiente mucho, y él se sigue nutriendo de música, de libros, de arte, de cine... Incluso está tratando de ver si puede escribir su segundo libro. Imagínate cómo no me voy a sentir orgullosa y muy agradecida”, concluye.

Amaranta Ruiz José Carlos Ruiz
Grisel Vaca
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