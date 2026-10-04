¿Dónde andan los integrantes de la Nueva Banda Timbiriche?

La creación de la Nueva Banda Timbiriche fue motivo de polémica entre los integrantes originales.

De hecho, Diego Shoening cuenta que ese proyecto fue originalmente una idea de ellos, aunque el resultado final fue muy distinto a lo que ellos querían hacer.

Cuando se enteraron que el reality La Nueva Banda Timbiriche ya estaba en marcha sin tomarlos en cuenta, se sintieron traicionados.

Sasha fue una de las más afectadas pues consideró que los hicieron a un lado y hasta les quitaron una parte de su identidad.

“Si va haber un nuevo Timbiriche entonces qué somos nosotros”, dijo, según se puede ven en un video.



La Nueva Banda Timbiriche, sin embargo, tuvo una duración muy breve: apenas un año y un disco.

Después de eso, solamente Yurem ha logrado construir una carrera mediática que lo ha mantenido como una figura popular.

Te presentamos aquí, qué ha sido del resto de sus integrantes, tras la desaparición de la banda.

Brissia Mayagoitia

Su salida del grupo en 2008, cuando apenas se había lanzado el álbum, marcó la primera crisis de la Nueva Banda Timbiriche.

Desde entonces, Brissia ha luchado por consolidar su carrera como cantante, participando en relaities, organizando sus propias giras y actualmente, participando en el proyecto “2000 por siempre”.

Eduardo Brito

Se convirtió en actor de teatro musical y logró entrar al elenco de la serie de Disney Papás por encargo. Actualmente, su carrera de cantante tiene un nuevo impulso con el estreno de su disco “12:34"

Fernanda Arozqueta

Formó tiempo después la agrupación pop femenina Gartel junto a Gaby Sánchez. Más adelante se enfocó en proyectos personales, estilo de vida y creación de contenido, manteniendo un perfil alejado de la televisión.

Gaby Sánchez

Se convirtió en una influencer y creadora de contenido enfocada en el estilo de vida pero nunca ha dejado de enfocarse en el canto: participa en la gira de Mentiras y participa en el proyecto de conciertos 2000 por siempre.

Taide Rodríguez

Locutora y actriz de doblaje. Pero también es actriz con participaciones en telenovelas como Camaleones, donde interpretó a Cristina. Se desarrolla ahora como una cantante independiente pero se hizo viral durante la gira de reencuentro de La Nueva Banda Timbiriche cuando Yurem le propuso matrimonio en pleno concierto.

Alberto Dogre

Totalmente alejado de los reflectores, Dogre ha contado que lo de la Nueva Banda Timbiriche fue un accidente en su vida.