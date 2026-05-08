Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

“Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez”... ¿Quién se atrevió a decir esto y por qué?

La verdadera matryoshka vive uno de los mejores momentos de su carrera, ¿pero se puede comparar con las grandes divas de la televisión?

Mayo 07, 2026 • 
MrPepe Rivero
karime-pindter-veronica-castro-lucia-mendez.jpg

Karime Pindter, Verónica Castro, Lucía Méndez

TVyNovelas

Es incuestionable que Karime Pindter ha evolucionado positivamente en su carrera después de darse a conocer en el reality show ‘Acapulco Shore’ y triunfar con el segundo lugar en La Casa de los Famosos México. Ha tenido trabajo en televisión y recientemente estrenó un documental titulado “Karime Pindter: la verdadera matryoshka”.

En este contexto, el crítico de televisión Álvaro Cueva elogió el trabajo que se exhibió en salas de cine, y que seguía a Karime en su preparación rumbo a presentarse con un número musical en “La más draga”, el reality show mexicano de drag Queens.

Te puede interesar:
quico y messi.jpg
Famosos
Kiko conoce a Lionel Messi, le da un “beso de hombre” y un regalo excepcional
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal (6).jpg
Famosos
Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
kenia os.jpg
Famosos
A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso (1).jpg
Famosos
A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
album chabelomundial 2026.jpg
Famosos
Venden el álbum del Mundial 2026 en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
vicente-caso-mexicali.jpg
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero

A decir de Álvaro Cueva, presentarse en ese programa es igual que haber cantado en la final del Festival OTI 1979 dentro de “Siempre en domingo”... “‘La más draga’ en 2025 fue muchísimo más vista que muchas de las más “exitosas” telenovelas de nuestras grandes corporaciones mediáticas. Ni lo dude. Ni le mueva. ¡No cualquiera!”.

"¿Qué va a pasar? Que Karime, como ya es de cine, se va a volver eterna, se va a volver global y que ahora sí nada ni nadie la va a poder detener. De mí se acuerda”, escribió Álvaro Cueva en su columna “El pozo de los deseos reprimidos” en Milenio.

En la misma columna, Álvaro Cueva aseguró que “Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez, la nueva Thalía, la nueva Adela Noriega”.

“Las generaciones de más de 50 años no la entienden así porque su carrera se ha desarrollado exactamente en los contenidos y en las plataformas de su generación. Pero le juro que si Karime hubiera nacido en 1952 o en 1971, hubiera hecho cine con Vicente Fernández, hubiera protagonizado telenovelas que le hubieran dado la vuelta al mundo, hubiera conducido programas de variedades y hasta hubiera cantado con Luis Miguel”, detalló.

A decir de Cueva, “Karime es la voz de una generación que se puede asumir como jamás lo hubiera hecho Verónica, que puede hacer lo que jamás hubiera podido hacer Lucía y que puede decir lo que jamás pudieron ni Thalía ni Adela”.

Y por supuesto, se deshizo en halagos para la creadora de contenido: “Karime es una diosa, bellísima, que se asume bisexual, que se autodefine como perra, que se puede grabar encuerada, que se puede ir de antro hasta vomitar y que puede decir groserías sin broncas. ¿Y qué pasa cuando lo hace? La gente la admira, la festeja, le compra, la sigue, la premia”.

veronica-castro-tvynovelas-.jpg

Verónica Castro y TVyNovelas

Archivo

Cabe mencionar que hace más de 40 años, sin internet ni redes sociales, Verónica Castro triunfaba mundialmente con telenovelas como “Los ricos también lloran”, y paralizaba países con su sola presencia. Ni qué decir de las telenovelas de Lucía Méndez que rompían esquemas y dejaron huella, así como las trayectorias de Adela Noriega y Thalía en televisión desde que eran jóvenes actrices debutantes... ¿Karime logrará realmente posicionarse junto a estas cuatro estrellas que perduran en el gusto del público?

Por cierto, Karime Pindter debutó en telenovelas en 2025, con una participación como ella misma en “Papás por siempre”.

Karime Pindter Verónica Castro Lucía Méndez No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lisset.jpg
Famosos
Lisset destapa ruptura definitiva con su hermana Elsa: “hay que descartar la TOXICIDAD en todos sus niveles”
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shakira.jpg
Famosos
Shakira interpretará por TERCERA VEZ la canción oficial del Mundial 2026: ‘Dai Dai’
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ferdinando-Valencia-Brenda.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia revela que con su bebé recién nacido “nos heló la sangre porque HUBO COMPLICACIONES”
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ricky-Yocupicio.jpg
Famosos
Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo para encontrar a su sobrino DESAPARECIDO: tiene 11 años
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-ayala-cinthia-aparicio-separados.jpg
Famosos
Alexis Ayala pide respeto a Cinthia Aparicio y revela qué los llevo a separarse sin odio
Al actor compartió cuándo fue el momento en el que se replantearon su matrimonio.
Mayo 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Paulina-Rubio-Colate.jpg
Famosos
¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela
Se están soltando datos de la intimidad de ‘La Chica Dorada’ mientras una jueza analiza si Andrea Nicolás vivirá con ella, con su padre o lo mandan a un internado.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hantavirus.jpg
Viral
¿Es el HANTAVIRUS el próximo COVID? Eso se sabe del brote mortal por el que 150 pasajeros están aislados
La OMS explicó si estamos ante un virus peligroso, esto luego de ocho casos relacionados y tres muertes.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez.jpg
Famosos
Acusan a Vadhir Derbez de presunto ABUS0 SEXU4L contra una modelo; esto es lo que se sabe
La joven de 19 años interpuso una demanda contra el hijo de Eugenio luego de haber sufrido un supuesto ataque.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez