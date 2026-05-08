“Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez”... ¿Quién se atrevió a decir esto y por qué?

Es incuestionable que Karime Pindter ha evolucionado positivamente en su carrera después de darse a conocer en el reality show ‘Acapulco Shore’ y triunfar con el segundo lugar en La Casa de los Famosos México. Ha tenido trabajo en televisión y recientemente estrenó un documental titulado “Karime Pindter: la verdadera matryoshka”.

En este contexto, el crítico de televisión Álvaro Cueva elogió el trabajo que se exhibió en salas de cine, y que seguía a Karime en su preparación rumbo a presentarse con un número musical en “La más draga”, el reality show mexicano de drag Queens.

A decir de Álvaro Cueva, presentarse en ese programa es igual que haber cantado en la final del Festival OTI 1979 dentro de “Siempre en domingo”... “‘La más draga’ en 2025 fue muchísimo más vista que muchas de las más “exitosas” telenovelas de nuestras grandes corporaciones mediáticas. Ni lo dude. Ni le mueva. ¡No cualquiera!”.

"¿Qué va a pasar? Que Karime, como ya es de cine, se va a volver eterna, se va a volver global y que ahora sí nada ni nadie la va a poder detener. De mí se acuerda”, escribió Álvaro Cueva en su columna “El pozo de los deseos reprimidos” en Milenio.

En la misma columna, Álvaro Cueva aseguró que “Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez, la nueva Thalía, la nueva Adela Noriega”.

“Las generaciones de más de 50 años no la entienden así porque su carrera se ha desarrollado exactamente en los contenidos y en las plataformas de su generación. Pero le juro que si Karime hubiera nacido en 1952 o en 1971, hubiera hecho cine con Vicente Fernández, hubiera protagonizado telenovelas que le hubieran dado la vuelta al mundo, hubiera conducido programas de variedades y hasta hubiera cantado con Luis Miguel”, detalló.

A decir de Cueva, “Karime es la voz de una generación que se puede asumir como jamás lo hubiera hecho Verónica, que puede hacer lo que jamás hubiera podido hacer Lucía y que puede decir lo que jamás pudieron ni Thalía ni Adela”.

Y por supuesto, se deshizo en halagos para la creadora de contenido: “Karime es una diosa, bellísima, que se asume bisexual, que se autodefine como perra, que se puede grabar encuerada, que se puede ir de antro hasta vomitar y que puede decir groserías sin broncas. ¿Y qué pasa cuando lo hace? La gente la admira, la festeja, le compra, la sigue, la premia”.

Verónica Castro y TVyNovelas Archivo

Cabe mencionar que hace más de 40 años, sin internet ni redes sociales, Verónica Castro triunfaba mundialmente con telenovelas como “Los ricos también lloran”, y paralizaba países con su sola presencia. Ni qué decir de las telenovelas de Lucía Méndez que rompían esquemas y dejaron huella, así como las trayectorias de Adela Noriega y Thalía en televisión desde que eran jóvenes actrices debutantes... ¿Karime logrará realmente posicionarse junto a estas cuatro estrellas que perduran en el gusto del público?

Por cierto, Karime Pindter debutó en telenovelas en 2025, con una participación como ella misma en “Papás por siempre”.