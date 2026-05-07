Ferdinando Valencia revela que con su bebé recién nacido “nos heló la sangre porque HUBO COMPLICACIONES”

“Tuvimos una noticia que nos heló la sangre porque hubo complicaciones”.

Hace siete años, el actor Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman enfrentaron la dolorosa pérdida de su pequeño hijo Dante. Su hijo mellizo falleció a los tres meses debido a una meningitis bacteriana, el 3 de agosto de 2019. Desde entonces la pareja ha honrado su presencia y cuidado a su otro hijo, Tadeo.

Sin embargo, el sueño de Ferdinando y Brenda por volver a ser padres siempre estuvo presente, y fue el pasado 18 de marzo cuando recibieron a su tercer hijo, Saulo.

La pareja no cabía de la emoción al anunciar el embarazo, el género y el nacimiento de su retoño, sin embargo, los actores guardaron en secreto que su bebé estuvo en grave peligro durante el parto.

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El terror y la angustia se apoderaron de la pareja, pues la labor de parto se adelantó por complicaciones que pusieron en alto riego al nuevo integrante de la familia. Ante lo que vivieron, el actor de telenovelas rompió el silencio y relató las horas de mayor angustia que vivieron en familia.

Valencia relató que una salida a comer terminó en una emergencia médica, pues a Brenda se le rompió la fuente.

“Esa noche nuevamente perdimos un poco el control. Lo que planeábamos como un parto natural, de pronto, pues se volvió en una carrera desesperada contra reloj donde tuvimos una noticia que nos heló la sangre porque hubo complicaciones”, narró Ferdinando.

Saulo llegó al mundo por una cesárea, algo que no estaba planeado, y que emocionalmente los conectó con la muerte de Dante.

“Teníamos miedo de que la historia se repitiera y, al menos para mí, era una historia que en estos momentos no me dejaba respirar, pero bueno, Dios tenía otra idea diferente. Saulo está aquí para decirles que la esperanza no defrauda”, aseveró.

En tanto, el intérprete de ‘Papás por conveniencia’ reveló que en medio de la “tensión, miedo y mucha incertidumbre”, hubo una fe inquebrantable que los llenó de “amor y fortaleza”.

Mediante un video, Ferdinando expresó que “les quiero hablar a todos ustedes que han sentido el silencio de una cuna vacía o la incertidumbre de algo que está por llegar. Lo que pasó con Tadeo cuando cruzó esa puerta para abrazar a su hermano no se lo podemos explicar así que hay que verlo”.

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Por su parte, Kellerman contó su experiencia. “Dicen que tengo contracciones pero yo no las siento tan fuertes entonces no sé que pasa. Estoy estresada, todo está muy raro… le estoy pidiendo a Dios que (Saulo) nazca ya y que nazca bien”, dijo la también modelo.

Finalmente, su hijo libró todas las batallas y ahora les regala momentos hermosos. Incluso, como regalo a su familia, Ferdinando compuso una canción en la que expresa todo su amor paternal.