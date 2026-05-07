Lisset destapa ruptura definitiva con su hermana Elsa: “hay que descartar la TOXICIDAD en todos sus niveles”

“También la familia se elige”.

La actriz y cantante Lisset tuvo un reciente encuentro con la prensa y ahí abordó el distanciamiento que existe con su hermana Elsa Gutiérrez. Y es que hace algunos años, las hijas del maestro Willy Gutiérrez, quien falleció en 2022, protagonizaron una intensa polémica que llegó hasta instancias legales.

Sin ofrecer más detalles, dejó en claro que el vínculo está roto y que ahora pone como prioridad su bienestar emocional. Al tiempo, expresó que no está dispuesta a sostener relaciones que pueden perjudicar su tranquilidad.

Al ser cuestionada sobre Elsa, Lisset compartió: “yo creo que hay que descartar la toxicidad en todos sus niveles, y sean hermanos, novios, esposos, primos, quien sea que no te venga a sumar a tu vida, pues te alejas y es así, porque también la familia se elige”.

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Los dichos de la protagonista de ‘Bendito Corazón’ reavivaron el escándalo en el que se vio sumergida en mayo de 2022, cuando solicitó una orden de aprehensión contra se hermana mayor con el objetivo de proteger a su madre.

En aquel momento, Lisset acusó a Elsa de presuntas agresiones físicas y verbales hacia su madre, además de señalar supuestos problemas de alcoholismo.

La batalla cobró relevancia pública después de que la hermana de la actriz denunciara que tenían “secuestrada” a su madre, lo que provocó una serie de acusaciones y la fractura definitiva de su relación.

“Que quede claro que a mi mamá la queremos proteger, no la tenemos secuestrada, y le advierto que, si sigue insinuando cosas de mí en redes sociales, la voy a denunciar por difamación. Para mí, ella ya no existe y queremos que nos deje en paz”, dijo en aquel momento Lisset.

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En tanto, Elsa también habló y aseguró sentirse incomoda con la situación, pues no son “una familia que está involucrada en chismes”.

Y se defendió diciendo: “Yo no he visto ni a mi mamá, ni a mis hermanas. Tampoco estoy aquí para pelearme con nadie, ni para hablar de nadie, no es mi estilo, pero no he sabido nada de ellas desde el funeral de mi papá”, señaló.