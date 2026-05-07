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Shakira interpretará por TERCERA VEZ la canción oficial del Mundial 2026: ‘Dai Dai’

El tema fue grabado en el estadio Maracaná y la estrella planetaria llena de emoción con sonidos caribeños.

Mayo 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Shakira tiene lista ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026.

Instagram/YouTube

Shakira encendió de nueva cuenta la pasión futbolera tras el anuncio de que será la encargada de cantar el tema oficial del Mundial 2026. La próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos estará musicalizado con ‘Dai Dai’.

La colombiana compartió un adelanto a través de sus redes sociales, donde dejó ver parte de la energía, coreografía y ritmo que moverá esta nueva etapa mundialista en su carrera.

Lo poco que dejó ver de lo que será la canción se traduce en una mezcla de sonidos caribeños con frases en ingles y un mensaje enfocado en la unión de los aficionados alrededor del mundo.

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La relación de Shakira con el futbol no es nada nuevo, pues a lo largo de los años, la barranquillera ha sido parte de diversos momentos históricos de la Copa del Mundo. ‘Waka Waka’ (This time for Africa) se convirtió en el himno oficial de Sudáfrica 2010 y alcanzó un éxito global que todavía suena en eventos deportivos y celebraciones.

Luego, volvió a aparecer en el universo mundialista con ‘La La La’, tema vinculado al Mundial de Brasil 2014. Además, su canción ‘Hips Don’t Lie’ también tuvo una fuerte presencia durante Alemania 2006.

Con ‘Dai Dai’, Shakira busca sumar una nueva producción relacionada con la máxima competencia de selecciones.

¿Dónde grabaron el video de ‘Dai Dai’?

El adelanto del videoclip fue filmado en el estadio Maracaná, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial y símbolo deportivo de Brasil.

Shakira aparece en las imágenes con una camiseta amarilla y shorts azules mientras realiza coreografía acompañada de bailarines vestidos con colores de distintas selecciones.

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La producción también incluye varios balones históricos de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además del balón oficial ‘Trionda’ que será utilizado en la Copa del Mundo de 2026.

En una de las escenas más atractivas, la intérprete entra al terreno de juego llevando el balón y simulando una jugada antes de arrancar el baile principal del tema.

NO TE VAYAS SIN LEER:

La estrella planetaria confirmó que el tema será lanzado el próximo 14 de mayo.

El adelanto finaliza con la frase ‘We Are Ready’, dejando claro que la emoción por el Mundial 2026 ya comenzó y dejando un sentimiento de que este tema podría super a ‘Waka Waka’.

Shakira Copa Mundial FIFA 2026
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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