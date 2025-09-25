Suscríbete
Viral

FIFA presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Se unen México, Estados Unidos y Canadá.

September 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
mascotas-mundial-2026--.jpg

FIFA presenta las mascotas del Mundial 2026

YouTube

Maple, Zayu y Clutch son los nombres de las tres mascotas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de tres personajes representativos de cada uno de los países sedes: Canadá, México y Estados Unidos.

Por primera vez en la historia de la competición se realizará en tres naciones. 48 selecciones nacionales participarán para un total de 104 partidos a disputarse entre el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Este jueves se dieron a conocer los rostros y aspectos de las tres mascotas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que dan identidad a cada uno de los países que representan.

El alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá. Lo describen como un apasionado del arte urbano, amante de la música y un portero entregado que destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

El jaguar Zayu es la mascota de México.

Habitante de las selvas del sur de México, encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. El jaguar Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

Zayu promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición. Además de ser deportista, el jaguar Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

Por otro lado, el águila Clutch es la mascota representativa de Estados Unidos. Con sus hermosas alas, recorre su país con una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Lo describen como audaz dentro del campo y fuente de inspiración; predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, convierte cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas.

El águila Clutch, como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas y un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y entrega.

Copa Mundial FIFA 2026
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakira pelea (1).jpg
Viral
Tres mujeres se agarran del chongo: pelean en la fila del concierto de Shakira
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cchsur-.jpg
Viral
Horror en CCH Sur: Estudiante fue asesinado con una navaja por otro alumno
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Macario-Martínez.jpg
Viral
Macario Martínez, de barrer las calles a confirmar su primera gira por Europa: “Ha sido un viaje increíble”
September 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal acusada de apropiarse la canción ‘Te quedó grande la yegua’; compositor temía represalias
Javier Rodríguez, quien escribió el tema, explica por qué no habló antes.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lamineyamalnickynicole (1).jpg
Famosos
¿Quién embrujó a Lamine Yamal? Mhoni Vidente “descubre” que perdió el Balón de Oro por una cantante
La astróloga le echó las cartas a la estrella de la selección española y vio malas vibras
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean diddy combs abuso nueva demanda
Hollywood
‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas
Desde septiembre de 2024, el cantante permanece en prisión.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mar contreras.jpg
Famosos
Así se transformó Mar Conteras mediante el tratamiento de chocolate: de Operación Triunfo a LCDFM
La actriz y cantante tuvo un cambió radical en 2011 y lo ha conservado desde entonces
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores