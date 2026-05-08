Fallida audiencia en caso de Eduardo Yáñez vs. periodista Patricia Cuevas que lo acusa de ROBO; ¿qué pasó?

Por la presunta comisión del delito de robo agravado, Eduardo Yáñez enfrenta un proceso contra la periodista Patricia Cuevas, quien lo acusa de haberle quitado su celular en medio de una trifulca hace un par de años.

Hace un mes, ambas partes acudieron al Reclusorio Sur para una audiencia que se aplazó para el 7 de mayo. Sin embargo, ésta no se llevó a cabo.

A decir de la Abogada Mariana Gutiérrez, como lo manifestó en un mensaje:

“No se llevó a cabo la audiencia para sujetar a proceso al señor Eduardo Yáñez por parte de Paty Cuevas, porque no se presentó en el Ministerio Público, por lo que se solicitará nueva fecha para que se pueda llevar a cabo la audiencia”.

Pero Eduardo Yáñez sí asistió a la audiencia y dijo otra versión

En el programa “De primera mano”, presentaron a Eduardo Yáñez junto a su abogado, afirmando que ambas partes sí habían asistido a la audiencia, pero se encontraron con que la Fiscalía donde Patricia Cuevas denunció, ya no tiene labores vigentes.

“Sus abogados se presentaron, la misma víctima también. Asistimos a la audiencia de formulación de vinculación. Pero la Fiscalía que llevaba dicha carpeta, el día 4 de mayo cesó de labores, esa Fiscalía ya no está trabajando, entonces había un acuerdo, donde el juez dio por terminada la carpeta hasta que nuevamente la Fiscalía reinicie”, dijo el abogado de Eduardo Yáñez.

¿Por qué acusan de robo a Eduardo Yáñez?

Los hechos ocurrieron hace dos años, durante un zafarrancho en una alfombra roja de una entrega de premios en el Teatro Centenario Coyoacán ocurrida en el verano de 2024.

Todo comenzó cuando Patricia Cuevas le preguntó a Eduardo Yáñez si había convertido su fe al cristianismo. Y es que un par de días antes, las redes sociales de un templo transmitieron imágenes del actor recibiento a Cristo y leyendo la Biblia.

El actor se molestó y comenzó la trifulca. Eduardo tomó el celular de Patricia Cuevas y varios medios como “Ventaneando” y el canal de YouTube de Ernesto Buitrón, captaron el momento exacto en el que lo toma y camina, mientras le decía a la periodista que “luego” se lo devolvería. Ella gritaba que se lo regresara en ese momento, pero no ocurrió.

Llegaron autoridades y desde ese momento, Patricia Cuevas amagó con demandar para exigir respeto. Es por ello que no sorprende que sí haya procedido legalmente, y en caso de que la justicia le dé la razón, Eduardo Yáñez podría enfrentar prisión por el presunto delito de robo calificado.