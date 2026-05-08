Pese a una condición médica grave, Edgar Vivar se arriesgará a someterse a una cirugía

“Todo se reduce a una sola palabra: edad”, dice Edgar Vivar cuando trata de explicar sus deolencias.

En su caso, sin embargo, no sólo se trata de achaques propios de su edad, sino de algunas complicaciones que lo tienen en riesgo y que inevitablemente lo llevarán al quirófano.

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Su dolencia principal es que tiene la columna desviada, una condición que hasta hace unas décadas se consideraba casi exclusiva de niños y adolescentes pero que hacia el comienzo del siglo XXI comenzó a afectar de manera progresiva a pacientes de 65 años o más.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud de Perú, la población mundial de más de 65 años con un problema de escoliosis se triplicó en el lapso de 5 años.

¿Cuál es la condición que pone en riesgo a Edgar Vivar?

En el caso de Edgar Vivar, los médicos recomiendan la cirugía para corregir esa desviación. Pero hay otra mala noticia: el actor tiene una condición médica que no favorece la intervención.

“Tengo cinco stents en las coronarias”, dice el intérprete de Ñoño.

Los stents son mallas metálicas que se colocan en loas arterias que están obstruidas para reacondicionarlas en el flujo sanguíneo.

Eso complica cualquier cirugía pero aún más la que requiere Edgar Vivar.

“Lo de la columna por ahora con físico-terapia física lo puedo sobrellevar pero irremediablemente será quirúrgico el tratamiento en algún momento”.

Además, hay otro agravante: una vez que se haga la operación de la columna, tendrá que guardar reposo durante seis meses.