Una medalla revelaría la identidad del primer participante de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos ya empezó.

El anuncio de sus conductores de las galas con Galilea Montijo a la cabeza y de nuevas herramientas para estar en contacto con los fans a través de un canal de whatsapp han hecho resurgir el interés por el reality show de TelevisaUnivision.

El domingo, además, se dará a conocer al primer participante, del cual el sitio oficial de La Casa de los Famosos ya dio algunas pistas.

A través de un video se mostró una maqueta en la que aparecen un par de maniquís con vestimenta peculiar y algunos aditamentos que han llevado a los fans a desarrollar una teoría sobre la identidad de este primer participante.

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Pero la más importante y convincente de todas las pistas es el primero de estos maniquís, que está vestido con una chamarra estilo los 80, una playera de cuello redondo.

El rastreo de esta pista llevó a encontrar una foto de Ernesto Laguardia con esa misma chamarra, esa misma playera y sosteniendo unos lentes oscuros en una mano.

¿Es Ernesto Laguardia el primer habitante de La Casa de los Famosos 2026?

La teoría de que el actor de “Quinceañera”, donde interpretó al mítico mecánico llamado Pancho (honesto y trabajador), se reforzó por el hecho de que el maniquí también tiene una medalla con el dije de una cruz.

Este accesorio fue un rasgo característico del personaje de Pancho, quien tenia un férrea devoción católica, la cual demostraba con este dije.

Ernesto Laguardia, después de “Quinceañera”, ha tenido una fructífera carrera en telenovelas, además de haber tenido un nuevo impulso con apariciones en series de plataformas en años recientes.

