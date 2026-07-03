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Ana Brenda Contreras relata su experiencia en los festejos por los triunfos de México: No llevaría a mi hija

La actriz hizo un señalamiento contra ciertas actitudes que se han visto durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
ana brenda contreras.jpg

Ana Brenda Contreras

Instagram

Ana Brenda Contreras quiso estar cerca de la euforia por el triunfo de la selección mexicana ante Ecuador.

Sin embargo, la experiencia le dejó varias lecciones que quiso compartir con sus seguidores, sobre todo con la expectativa de que sirva para aquellos que piensan unirse el domingo a los festejos por el partido contra Inglaterra.

“Me parece muy desafortunado... las estampidas, el peligro y lo que no dejo de pensar es que vi a muchas personas con sus hijos”, dijo Ana Brenda en un mensaje colgado en su perfil de Instagram.

La actriz narra que fue a la celebración “un ratito”, y en un horario en el que no se había reunido todavía mucha gente.

“Creo que entra dentro de la conciencia y la educación la cantidad de basura que se tira. De verdad no es justo que las personas que tienen que limpiar todo Reforma encuentren como encuentran las calles”.

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El mensaje de Ana Brenda por los festejos de México

Sin embargo, es evidente que lo que más le preocupa a la actriz es el tema de los niños.

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Alejandro Flores

Los festejos han sido gozosos pero efectivamente también han revelado un elemento trágico: el Gobierno de la Ciudad confirmó que cuatro personas murieron durante la estampida que se provocó en el Ángel de la Independencia después del triunfo de México.

“Cuiden mucho a los niños, no los metan al tumulto; me daba muchísimo estrés ver a todos los niños que estaban ahí”.

Esa angustia estaba directamente relacionada con le hecho de que Ana Brenda comenzó hace dos años su experiencia como madre de familia, lo que la hace especialmente sensible a esos temas.

“Cada quien es libre de lo que sea pero yo no llevaría a mi hija”.

ana brenda contreras Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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