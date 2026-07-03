Cocinera de MasterChef sufre por abandono de su novio; él anda feliz en los partidos de México

“Creo que mi novio ya no me quiere”, dice Camila, una de las cocineras que más ha convencido a los chefs del reality show.

Cami lleva varios días con la incertidumbre de por qué su novio no se ha hecho presente a través de alguno de los canales de comunicación que las personas externas pueden tener con los participantes de MasterChef.

Por ejemplo, cuando ha estado en riesgo de eliminación, el novio no ha hecho ninguna campaña para pedir votos por ella.

¿Y quién es ese novio que la tiene “abandonada”?

Es el comediante y creador de contenido Esen Alva, cuya cuenta de Instagram durante estos dos meses en que su novia Camila ha estado en MasterChef no tiene un solo posteo al respecto.

Por el contrario, Esen Alva tiene videos muy virales con sus grabaciones en los partidos de México en el Estadio Ciudad de México.

El más reciente es de su celebración de los goles de México ante Ecuador, que fueron históricos porque significaron el pase de nuestra selección al quinto partido.

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¿Qué dice Camila de Esen Alva?

Pero volviendo a Camila: la cocinera se quejó amargamente con Jazmín del olvido en el que la tiene Esen Alva.

“A lo mejor está ocupado... o a lo mejor se fue de viaje”, dice para justificarlo.

Camila cuenta que hasta donde sabía, Esen tenía viajes a Estados Unidos para grabar algunas campañas y que incluso pensaron en que ella lo podía acompañar, aunque luego surgió la oportunidad de que ella entrara a MasterChef.

