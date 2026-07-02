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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen, hacen fiesta y responden a Edna Monroy: ¿Cómo ves el karma?

El actor y la influencer, actualmente en proceso de divorcio, prepararon el cumpleaños de su hija Camila

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
juan diego covarrubias renata haro karma.jpg

Jan Diego y Renata Haro preparan la fiesta de su hija

Instagram

El pleito entre Juan Diego Covarrubias y su ex esposa Edna Monroy es cada vez más duro y evidente.

Aunque sólo se han respondido a través de redes sociales, es evidente que el actor y la coach de vida se lanzan fuertes comentarios y acusaciones.
La historia comenzó cuando Juan Diego anunció su divorcio de su actual pareja, la influencer Renata Haro. El video fue publicado en el Instagram de TVyNovelas y ahí fue donde comenzó el intercambio de señalamientos.
Edna escribió un escueto: “Karma”, lo cual provoca un debate entre sus seguidores y los de Covarrubias. Monroy decidió agregar entonces otra respuesta: “Si sabías que ellos se metieron conmigo y me difamaron después de años de no tener contacto”, le respondió Edna a una de esas usuarias.
TE RECOMENDAMOS: Edna Monroy hace nueva acusación contra su ex Juan Diego Covarrubias: “Su divorcio con Renata Haro es karma”

En otra respuesta a un comentario que le recordó la acusación de Covarrubias de haberlo difamado, Monroy respondió:

“Al contrario, se está justicia sin tener que mover un dedo”.

La respuesta de Juan Diego y Renata contra Edna Monroy

Juan Diego también interactuó con algunos mensajes del posteo de TVyNovelas, con emojis con los que da a entender que Edna no dice la verdad.
El pleito no se quedó ahí y ahora Juan Diego aprovechó un video del cumpleaños de su hija Camila para arremeter contra Edna.

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En ese video, Covarrubias aparece junto con Renata Haro, para demostrar que a pesar de que están en proceso de divorcio, mantienen una relación cordial para beneficio de su hija Camila.

Juan Diego escribió: "¿Qué tal de ching... nuestro karma, Renata Haro?”
La influencer respondió ahí mismo: “Está muy cab...”
Un usuario señaló que lo que Edna quiso decir es que su karma fue haberse separado, es decir, un drama en su vida.
Covarrubias le respondió: “El karma también puede ser bueno”.

Juan Diego Covarrubias Renata Haro Edna Monroy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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