Suscríbete
Síguenos en:
Viral

¡Lleve su Rolex! El streamer SteveWillDoIt regaló relojes a toda la Selección Mexicana por ganarle a Ecuador

El momento ya se volvió viral.

Julio 02, 2026 • 
TVyNovelas
relojes-seleccion-.jpg

Selección Mexicana

steveempire_

El triunfo de la Selección Mexicana a Ecuador no solo trajo alegrías para todo el país, sino para los jugadores que siguen concentrados para cumplir el sueño de avanzar en la justa.

Pasar a Octavos de final les trajo una sorpresa por parte del influencer famoso en Estados Unidos, Stephen Deleonardis, creador de contenido y conocido en redes sociales como Steve Will Do It.

En redes sociales ya se hizo viral el video donde el estadounidense les regala relojes Rolex tras ganar una apuesta de 2 millones de dólares realizada a favor de la Selección Mexicana.

Al acertar en el resultado del partido contra Ecuador, el streamer decidió compartir sus ganancias con los jugadores.

Él se hizo famoso realizando retos virales con comida o desafíos extremos; en su canal de YouTube comparte videos regalando automóviles, dinero en efectivo y

¿Cuánto costaron los relojes?

Se sabe que los relojes podrían alcanzar precios de varios millones de pesos. En el video no se puede apreciar con certeza qué modelos son, pero los precios de un reloj de esa marca oscila entre 250 mil hasta millones.

Luis Romo, Luís Chavez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo figuran entre los jugadores en el video, viendo los relojes.

En el mismo video, se nota que los jugadores estaban muy felices y aplicaron la celebración que ha hecho viral los aficionados mexicanos: "¡Quiere volar!”.

@stevecoulddoit

Stevewilldoit gifts the whole soccer team of Mexico Rolex watches@Steve Will Do It #stevewilldoit #fyp #funny #money #soccer

♬ TAKA LA DENTRO - SEKIMANE & shonci & Mc Gw

Selección Mexicana
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Topolino.jpg
Viral
Detienen a dueña de cafetería que S3CUESTRÓ a su novio y pidió 5 millones de rescate; estuvo prófuga 12 años
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mexico inglaterra boletos.jpg
Famosos
Los boletos para el partido de México - Inglaterra ya son más caros que los del Super Bowl
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal y angela aguilar mexico selección.jpg
Famosos
Ángela Aguilar “olvida” su 25% argentino: se pone la camiseta de México para gritar: "¿Y si sí?”
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
raul jimenez.jpg
Famosos
El pasado en Televisa de Daniela Basso, esposa Raúl Jiménez, el goleador de la selección mexicana
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Nicole-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez niega pelea entre sus hijos, pero Nicole lo desmiente y CONFIRMA RUPTURA de 6 años
El boxeador le llamó loca a su hija menor por ventilar pleito con sus hermanos.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
luis miguel fotos
Famosos
Luis Miguel hace VISITA RELÁMPAGO a la CDMX: así luce tras someterse a cirugía de corazón
El cantante fue visto en un lujosos hotel de Paseo de la Reforma.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Divorcio-Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’ anuncia SU DIVORCIO tras 10 años casado y un hijo en común
El actor dijo que a pesar del rompimiento seguirá unido a la madre de su hijo y que tienen proyectos en común.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-German-Lizarraga.jpg
Famosos
La pesadilla de Germán Lizárraga se repite: vuelve a despedirse de otro de sus hijos
Yolanda Lizárraga Félix perdió la vida a los 43 años.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez