¡Lleve su Rolex! El streamer SteveWillDoIt regaló relojes a toda la Selección Mexicana por ganarle a Ecuador

El triunfo de la Selección Mexicana a Ecuador no solo trajo alegrías para todo el país, sino para los jugadores que siguen concentrados para cumplir el sueño de avanzar en la justa.

Pasar a Octavos de final les trajo una sorpresa por parte del influencer famoso en Estados Unidos, Stephen Deleonardis, creador de contenido y conocido en redes sociales como Steve Will Do It.

En redes sociales ya se hizo viral el video donde el estadounidense les regala relojes Rolex tras ganar una apuesta de 2 millones de dólares realizada a favor de la Selección Mexicana.

Al acertar en el resultado del partido contra Ecuador, el streamer decidió compartir sus ganancias con los jugadores.

Él se hizo famoso realizando retos virales con comida o desafíos extremos; en su canal de YouTube comparte videos regalando automóviles, dinero en efectivo y

SteveWillDoIt gifted the whole Mexico Football team Rolex’s and they started TOSSING him ($1,000,000+) 😮😭@stevewilldoit pic.twitter.com/ZcSw6cu7Nw — Steve’s Empire (@steveempire_) July 2, 2026

¿Cuánto costaron los relojes?

Se sabe que los relojes podrían alcanzar precios de varios millones de pesos. En el video no se puede apreciar con certeza qué modelos son, pero los precios de un reloj de esa marca oscila entre 250 mil hasta millones.

Luis Romo, Luís Chavez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo figuran entre los jugadores en el video, viendo los relojes.

En el mismo video, se nota que los jugadores estaban muy felices y aplicaron la celebración que ha hecho viral los aficionados mexicanos: "¡Quiere volar!”.