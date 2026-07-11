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Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, es el quinto confirmado en La Casa de los Famosos 2026

El subcampeón de “La estrellas bailan en Hoy” también finalizó en mayo la telenovela “Corazón de oro”, donde interpretó a un boxeador

Julio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
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Moisés Peñaloza

Octavio Lazcano / TVyNovelas

Cuando Elaine Haro entró a La Casa de los Famosos en 2025, lo hizo teniendo novio... y salió sin novio.

Se trata de Moisés Peñaloza, quien ahora entrará al reality show de TelevisaUnivision para la edición de 2026, en la que ya también está confirmado Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y Aldo Rendón.
Peñaloza fue, durante gran parte del reality el año pasado, uno de los más grandes porristas de Elaine, pero la situación comenzó a desmoronarse cuando dentro dela casa, la actriz desarrolló ciertas actitudes y momentos románticos con Aaron Mercury y Aldo de Nigris.
Moisés entonces decidió tomar distancia.
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¿Quién es Moisés Peñaloza, quinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Las cosas ahora cambian y es Peñaloza quien entra al reality, un formato que ya experimentó en 2021, cuando participó en “Las estrellas bailan en Hoy” junto a Pía. En ese reality quedaron en segundo lugar pero dejaron bailes memorables, sobre todo con ritmos como el guaguancó.

Moisés Peñaloza acaba de terminar también lo que definió como uno de sus mayores retos de actuación: interpretar a Leandro, un boxeador, en la telenovela “Corazón de oro”.

“Fue muy difícil. Cualquiera puede subirse a un ring y simular que pelea o dar golpes, pero los boxeadores de verdad necesitan mucho tiempo para aprender una técnica: para saber cómo golpear, cómo defenderse y ser muy reactivos. Lo que yo hice fue prepararme durante estos casi tres meses, de diciembre para acá, y estoy contento con los resultados porque logré un cambio físico y también, en esta fase de iniciación, logré familiarizarme con los movimientos”, le contó a TVyNovelas al iniciar el melodrama, en marzo pasado.

Para ese proyecto, cambió de manera radical su cuerpo a través del entrenamiento.

“En la última telenovela pesaba 81 kilos, o por ahí, entre 79 y 83 kilos. Ahora estoy pesando 94 kilos, son más de 10 kilos de aumento. Le he puesto mucha disciplina y cariño a todo lo que tiene que ver con mi personaje”.
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Peñaloza también ha destacado como modelo: en el concurso Mister Supranational 2022, celebrado en Polonia, quedó en tercer lugar, además de obtener los premios especiales de Top Model y Personality durante la competencia.

La Casa de los Famosos México Moisés Peñaloza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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