Livia Brito ya le pagó al fotógrafo Ernesto Zepeda por el juicio que perdió pero queda pendiente otro juicio

“Se pudo cobrar antes de vacaciones; mi cuenta está chillando”, dice con evidente alegría el fotógrafo Ernesto Zepeda al salir de los juzgados en la Ciudad de México.

Zepeda demandó en 2021 a la actriz Livia Brito y su entonces novio Mariano Martínez luego de que lo agredieron físicamente en una playa donde él los fotografió.

Brito y su novio alegaron invasión a la privacidad pero el juez dejó en firme una sentencia en la que se estableció que era un lugar público en el que sucedieron las agresiones contra el fotógrafo.

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¿Cuál es el juicio pendiente entre Livia Brito y Ernesto Zepeda?

Zepeda, quien vive en Cancún (donde sucedieron los hechos) viajó este viernes 10 de julio a la Ciudad de México para ser notificado de la resolución del pago, el cual estaba en depósito en los juzgados.

“Ahora hay que pagar peritajes... pagar todo lo que involucra un juicio, que es mucho gasto, mucho tiempo, estar contratando personas para hacer su trabajo... con esto se va a pagar”.

Ernesto Zepeda narró que desde 2023, cuando ganó una primera instancia, Livia Brito y su equipo de abogados buscó por todos los medios legales retrasar la sentencia.

Actualmente, no tiene contacto alguno con la actriz y de hecho, recordó que tienen un pendiente en tribunales.