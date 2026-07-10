Kunno ya tiene abogado para defenderse de demanda que prepara Laura Zapata

Casi 25 años después de que fuera secuestrada junto a su fallecida hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata busca detener a todo aquel que la acuse de presuntamente ‘autosecuestrarse’, dichos por los que tiene en la mira a Kunno.

Laura Zapata refiere que defiende la libertad de expresión, pero no una mentira que le ha hecho daño durante años. Así que está emprendiendo acciones legales contra Kunno.

En primera instancia, Laura Zapata y sus abogados emprenderán demanda civil contra Kunno que buscaría una disculpa pública y reparación del daño. Al parecer, Fabio Agostini también podría incluirse, por sus declaraciones.

Laura Zapata está cansada de que con ese rumor se manche su trayectoria, así que prepara demanda por presunto daño moral.

Kunno ya se prepara para defenderse de Laura Zapata

En una exclusiva para ‘Venga la alegría, se informó que el abogado Gerardo Rincón Flores será el representante legal de Kunno.

“Kunno es mi cliente, ya se firmaron los documentos de representación; voy a ser su abogado”, dijo a Venga la alegría.

“Estamos listos, siempre, todos los dias”, insistió el abogado. “No sabemos qué vaya a venir, pero lo que venga, con gusto lo vamos a revisar y proceder conforme a derecho, siempre demostrando la verdad”.

El abogado resaltó que se defenderá en caso de que Laura Zapata incurra en falsedad de declaraciones. “Si lo van a acusar, que lo hagan bien, porque, ¿tienen pruebas, verdad?”,

¿Qué ha dicho Kunno ante el problema?

En un video en redes sociales, Kunno reacción a la publicación donde informamos que Laura Zapata ya tenía abogada para preparar su demanda. Así que le envió un mensaje: “Supera el juego, o mínimo a mí. En cada oportunidad que puede, desde que acabó La Casa, ha estado tirándole a todos los que no estaban en su equipo. Es cansado”.

“Ahora entiendo por qué existen esos centros de vida y retiro, porque es peligroso lo que son capaz de hacer si no tienen nada qué hacer”.

Kunno reiteró que Laura Zapata también emitió comentarios que afectan a ex habitantes de La Casa de los Famosos Telemundo, y que él no tiene nada qué temer.

Además advirtió que Laura Zapata también tiene historial con el que se podría defender: “Yo sabía a lo que me estaba metiendo, yo sabía lo que la gente puede utilizar en mi contra. Me parece delicado que haya personas así que tienen tantos años en los medios y se pongan así a patalear”.