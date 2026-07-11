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Toman drásticas medidas contra Alfonso Obregón por la acusación de abuso contra una menor

La Escuela Nacional de Doblaje anunció una suspensión para el actor de doblaje, ex voz de Shrek

Julio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
alfonso obregon.jpg

Alfonso Obregón

Instagram / Facebook

Alfonso Obregón, apenas hace un mes, tenía el plan de organizar un boicot en contra de la producción de Shrek 5, por no haberlo contratado para ser la voz del ogro.

Ahora, no solamente se ha quedado sin ese trabajo, también se ha quedado sin su trabajo como docente.
Obregón enfrenta desde 2024 acusaciones de abuso, por las cuales fue detenido, aunque finalmente fue declarado inocente por falta de pruebas.
Ahora es señalado nuevamente por la actriz de doblaje Brenda Rivero, quien actualmente tiene 32 años pero que narró que Obregón la convenció de ser su novia cuando ella tenía 16 años.

“Yo no me di cuenta de que fui víctima de abuso hasta muchos años después, cuando estaba en terapia”, contó Brenda.

TE RECOMENDAMOS: Actriz acusa a Alfonso Obregón de abuso y exhibe chat donde él lo habría confesado: “Yo tenía 16 años”

La acusación en redes sociales incluyó un video en el que se muestra una presunta conversación privada entre Obregón y la mamá de Brenda, quien también es actriz de doblaje.
Tras reclamarle por haber “seducido” a su hija para ser su novia a los 16 años, la madre de Brenda le recuerda que se conocen desde hace muchos años.

@riveroo_bren_lov

#doblaje #alfonsoobregon #viraltiktok #viral #shrek Toda mi verdad de lo que viví con Alfonso Obregón No normalicemos lo que no es correcto.

♬ sonido original - Brenda Rivero Love

El actor le respondió en ese chat privado (cuya veracidad no ha sido sometida a peritaje alguno) que efectivamente lo hizo pero le pedía disculpas.

La sanción contra Alfonso Obregón

Con esas acusaciones de por medio, la Escuela Nacional de Locución decidió suspenderlo.

“Por la seriedad de lo expresado y por nuestro compromiso con una comunidad educativa basada en el respeto, la dignidad, la seguridad y la responsabilidad profesional, hemos activado nuestro protocolo interno institucional para estos casos; por ello, hemos decidido suspender preventivamente cualquier colaboración relacionada con su persona”.

También se explica en ese comunicado que la sanción no implica la aceptación del señalamiento, sino que es parte de los protocolos de protección para sus alumnos en este tipo de casos.

“No emitiremos comentarios que desacrediten o confronten a ninguna de las personas involucradas”.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha hecho comentarios sobre este nuevo caso.

Alfonso Obregón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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