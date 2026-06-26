Turbulence acusa a Momo de traición: “Como amistad me hizo mucho daño”

Turbulence dice que ya no quiere ocultar nada.

“Quiero ser muy transparente”, dice el creador de contenido que está en pugna desde hace medio año con Momo Guzmán, antiguo colaborador con el que creó uno de los proyectos más virales del mundo drag.

Juntos se hicieron famosos con los personajes de Burrita Burrona y Turbulence Queen (interpretado por Erik Alejandro Martínez).

En diciembre del 2025, Momo anunció su separación del proyecto y desde entonces han peleado por los derechos de creación, las regalías y uno que otro tema personal.

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Actualmente, Momo exige el pago por las ganancias generadas por el personaje, asunto que Turbulence considera finiquitado.

“Él no ha querido cobrar, pero el dinero ahí está”, asegura.

Por lo pronto, todo el contenido de Burrita Burrona en internet ha sido eliminado.

¿Qué pasa entre Momo y Turbulence?

Ante la pregunta de si será posible una reconciliación, Turbulence es claro:

“Nunca se ha hablado de eso. Y no sería posible. No me podría reunir con alguien así después de todo lo que ha dicho de mí y de todo lo que sigue diciendo”.

Por el contrario, asegura que se siente profundamente herida por lo que ha sucedido en estos seis meses.

“Yo no tengo nada que perdonarle en cuestión de lo laboral, como amistad sí me hizo mucho daño porque no se vale lo que pasó”.

En la conferencia de prensa con motivo del lanzamiento del álbum musical "Pelucas Prestadas" de @turbulencequeen, se abordó brevemente la situación con su exempleado.



Se afirmó que el dinero para el pago correspondiente están disponibles, pero que la persona en cuestión no ha… pic.twitter.com/gSjK86yqF5 — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) June 24, 2026

Turbulence dice que Momo ya tenía un “apalabramiento” para desarrollar su propio proyecto y que se lo ocultó incluso después de haber anunciado su renuncia.