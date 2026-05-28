Tras el fracaso de Enrrollados, Adal Ramones vuelve a la televisión con un formato parecido a “Otro Rollo”

No será con Yordi Rosado sino con Gonzalo Curiel. Y no estará Lalo España sino Gonzo Zas.

Pero aunque los nombres son otros, el nuevo programa de Adal Ramones tendrá las mismas secciones que el legendario “Otrol Rollo”, con el que saltó a la fama durante los años 90 y que lo convirtió en figura de la comedia en México.

Por lo menos así se anuncia en el promocional en el que Ramones aparece y se reúne con quienes serán sus colaboradores en este nuevo proyecto llamado “El Otro Mundial”.

Adal adelanta que habrá sketches (como los había en “Otro rollo”), monólogos (como los de “Otro rollo”) y números musicales, que también había en aquel programa que se transmitía por Canal 5.

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¿Cuál es el nuevo programa de Adal Ramones?

Adal Ramones acaba de tener un trago amargo por la fallida gira de “Enrrollados”, en la que se buscaba reunir al elenco original de “Otro rollo” para hacer un espectáculo en vivo. Por problemas de logística y malos cálculos económicos (los boletos fueron muy caros y la publicidad nula) la gira se canceló, lo que provocó la ruptura entre Ramones y el resto de los integrantes, sobre todo Mauricio Castillo, quien incluso se niega a mencionarlo por su nombre.

En este nuevo proyecto, Ramones reunió también a Paloma Cedeño, una sensación entre las nuevas generaciones de comediantes, y el Maistro Gus, figura del standup.

El concepto del programa, que se transmitirá por las plataformas de LatinUs, es que “sin saber nada de futbol” abordarán temas de la selección mexicana y sus partidos en el Mundial.