Raquel Garza luchó por NO SEGUIR ENCASILLADA como ‘Tere, la secretaria’ y ahora está de vuelta tras 22 años

“Me costó creo que más quitármela que llegar a posesionarme”.

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que Raquel Garza se decidiera y volviera a interpretar a su más famoso personaje: ‘Tere, la secretaria’. Pero, ¿por qué regresa y cómo la convencieron de interpretar el papel que tanto quiso sepultar?

Es la misma actriz quien confirmó que regresa su popular secretaria que la catapultó a la fama a principios de los años 2000.

Garza ofreció una entrevista al reportero Eden Dorantes y ahí describió los desafíos que enfrentó después del éxito, particularmente porque el público la encasilló en ese papel. Por ello, afirma que tuvo que trabajar mucho para desprenderse de la imagen de la empleada chismosa y ocurrente.

TE RECOMENDAMOS: El día que Tere La Secretaria se le subió a las piernas y besó a Juan Gabriel en vivo

“Me costó creo que más quitármela que llegar a posesionarme”, señaló Raquel.

Añadió que tuvo que reconstruir su carrera y dedicarse tanto al teatro como a la televisión para demostrar su capacidad actoral y versatilidad.

“Tuve mucho trabajo que hacer después de ‘Tere, la Secretaria’. Volví a iniciar mi carrera y trabajé mucho en el teatro al mismo tiempo que hacía televisión. O sea, no fue fácil”, admitió.

Y después de tantos años, la famosa actriz asegura que valió la pena, pues su objetivo siempre fue diversificar su carrera y no cerrarse a un sólo género.

“Yo nunca le digo que no al trabajo. Para llegar a este punto trabajé infinitamente para que la gente me abriera un espacio en el teatro, en las series, en el cine, en las telenovelas, pero es de mucho trabajo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Es 2025 y en TikTok apenas descubren que “Doña Lucha” y “María de todos los Ángeles” son la misma actriz

¿Por qué regresa ‘Tere, la secretaria’?

Han pasado 22 años desde su última aparición y Raquel revela que fue invitada a un capítulo especial en un proyecto para el que le pidieron a la famosa secretaria.

“Ahorita vengo de un capítulo especial con ‘Abelito’. Me la pidieron y dije: ‘Va, me lo hago’. Pero fue una cosita chiquitita, por eso los pelos, por eso el argüende que traigo”, concluyó.