Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Raquel Garza luchó por NO SEGUIR ENCASILLADA como ‘Tere, la secretaria’ y ahora está de vuelta tras 22 años

¿Por qué regresa y cómo la convencieron de volver a interpretar al personaje que tanto quiso sepultar?

Mayo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Raquel-Garza.jpg

‘Tere, la secretaria’ vuelve a las pantallas tras 22 años de ausencia.

YouTube

“Me costó creo que más quitármela que llegar a posesionarme”.

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que Raquel Garza se decidiera y volviera a interpretar a su más famoso personaje: ‘Tere, la secretaria’. Pero, ¿por qué regresa y cómo la convencieron de interpretar el papel que tanto quiso sepultar?

Es la misma actriz quien confirmó que regresa su popular secretaria que la catapultó a la fama a principios de los años 2000.

Garza ofreció una entrevista al reportero Eden Dorantes y ahí describió los desafíos que enfrentó después del éxito, particularmente porque el público la encasilló en ese papel. Por ello, afirma que tuvo que trabajar mucho para desprenderse de la imagen de la empleada chismosa y ocurrente.

TE RECOMENDAMOS: El día que Tere La Secretaria se le subió a las piernas y besó a Juan Gabriel en vivo

“Me costó creo que más quitármela que llegar a posesionarme”, señaló Raquel.

Añadió que tuvo que reconstruir su carrera y dedicarse tanto al teatro como a la televisión para demostrar su capacidad actoral y versatilidad.

Te puede interesar:
JORGE MEDINA.jpg
Famosos
Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda
Mayo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg
Famosos
Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg
Famosos
¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco de la o.jpg
Famosos
Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores

“Tuve mucho trabajo que hacer después de ‘Tere, la Secretaria’. Volví a iniciar mi carrera y trabajé mucho en el teatro al mismo tiempo que hacía televisión. O sea, no fue fácil”, admitió.

Y después de tantos años, la famosa actriz asegura que valió la pena, pues su objetivo siempre fue diversificar su carrera y no cerrarse a un sólo género.

“Yo nunca le digo que no al trabajo. Para llegar a este punto trabajé infinitamente para que la gente me abriera un espacio en el teatro, en las series, en el cine, en las telenovelas, pero es de mucho trabajo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Es 2025 y en TikTok apenas descubren que “Doña Lucha” y “María de todos los Ángeles” son la misma actriz

¿Por qué regresa ‘Tere, la secretaria’?

Han pasado 22 años desde su última aparición y Raquel revela que fue invitada a un capítulo especial en un proyecto para el que le pidieron a la famosa secretaria.

“Ahorita vengo de un capítulo especial con ‘Abelito’. Me la pidieron y dije: ‘Va, me lo hago’. Pero fue una cosita chiquitita, por eso los pelos, por eso el argüende que traigo”, concluyó.

Raquel Garza Abelito
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paco-de-la-O.jpg
Famosos
¡Se encienden las alarmas! Paco de la O publica video donde LUCE ALTERADO, llora y dice cosas sin sentido
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cecilia-Tijerina.jpg
Famosos
Cecilia Tijerina llora mientras reprocha: “Paso por EL PEOR DOLOR y la gente burlándose”; Tiaré ya le contestó
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
addis-tunon-maribel-guardia-imelda-.jpg
Famosos
¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y, como nueva tutriz, velará por el nieto de Maribel Guardia?
Mayo 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
Isak-Andic-Mango.jpg
Viral
Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ
Se cree que el hombre más rico de Cataluña habría sido asesinado por su hijo cuando practicaban montañismo.
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Shomo.jpg
Hollywood
Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación
Mientras ella declara que lo apoya cuando lo está perdiendo todo, sale su compañero de banda con tremenda reacción.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
El pegadizo tema que todos cantaban a la menor provocación regresa 28 años después.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Bazua.jpg
Famosos
Reaparece Gerardo Bazúa en medio del pleito de Paulina y ‘Colate’ y afirma ESTAR PREOCUPADO por su hijo
El papá del otro hijo de ‘La Chica Dorada’ dijo que está angustiado porque lo que pase con Andrea Nicolás afectará a su hijo Eros.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez