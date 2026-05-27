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Vocalista del ‘Grupo Yndio’ muere tras una larga batalla contra el cáncer

Esta mañana perdió la vida Hilde Lara y fue su hija quien confirmó el deceso.

Mayo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Grupo-Yndio.jpg

Hilde Lara, vocalista del ‘Grupo Yndio’ murió este 27 de mayo.

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“Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos, momentos importantes de muchísimas personas”.

La música romántica se encuentra de luto, esto tras la confirmación de la muerte de Hilde Lara, el vocalista del ‘Grupo Yndio’. El intérprete es reconocido por éxitos como ‘Dame un beso y dime adiós’, ‘Eres mi mundo’ y ‘Herida de amor’.

Fue su hija, Gabriela Lara, quien confirmó el deceso a través de sus redes sociales.

En su perfil de Facebook, la heredera de Lara compartió una fotografía de su familia recordando el legado artístico de su padre y la conexión que logró con su público a lo largo de varias décadas de trayectoria.

“Con dolor les comunico el fallecimiento de mi padre. Su partida deja un vació inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre. Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos, momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”, se lee en el mensaje que colgó en su cuenta.

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¿Cuál es la causa de la muerte de Hilde?

Pese a que la hija del intérprete no reveló oficialmente las causas del fallecimiento, trascendió que Lara enfrentaba severos problemas de salud derivados del cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

En últimos meses, Hilde compartió con sus seguidores momentos de su tratamiento y recuperación.

El popular cantante, originario de Hermosillo, ganó fama como fundador del ‘Grupo Yndio’, misma que se convirtió en una de las referencias de la balada romántica y la música grupera en México y América Latina.

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Temas como ‘Dame un beso y dime adiós’ se consolidaron entre las canciones más representativas del repertorio romántico nacional y permanecieron durante años en estaciones de radio, fiestas familiares y serenatas.

Descanse en paz.

cáncer Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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