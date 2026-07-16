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Famosos

Sobrino de Eduardo Capetillo se vuelve albañil ante la FALTA DE EMPLEO en la actuación

Eduardo Marbán compartió cómo junto a sus compañeros trabajan en una remodelación.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Eduardo Marbán compartió que ante la falta de oportunidades en la actuación se volvió albañil.

Instagram

“Pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. No, yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea”.

El sobrino de Eduardo Capetillo, Eduardo Marbán, decidió compartir que está aprendiendo albañilería ante la falta de trabajo en la actuación. En un video, el joven aclaró cómo se siente al dedicarse a este nuevo oficio y de paso mostró un poco de las actividades que está realizando en una obra.

En sus historias de Instagram, Marbán se dirigió a sus seguidores y respondiendo a algunas preguntas dijo: “Voy a aprender a ser albañil, chavos, ya le estamos dando duro”, comentó.

Luego, el actor mostró el avance que ha realizado con otros trabajadores en lo que parece ser una remodelación: “Así como vieron el video pasado, ya le adelantamos”, indicó.

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En otra de sus historias, el histrión respondió a una pregunta directa de uno de sus seguidores, quien le cuestionó si le daba pena trabajar en eso, y el sobrino de Capetillo fue tajante: “pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. No, yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea”, mencionó.

Finalmente, Eduardo aseguró que esta nueva faceta y aprendizaje no reemplazará la actuación, ya que sólo desarrolla nuevas habilidades, pero seguirá trabajando en el medio artístico.

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Ericka Rodríguez

¿Quién es Eduardo Marbán?

El joven actor en hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, quien siguió sus pasos y se convirtió en actor. Marbán ha trabajado en melodramas como ‘Rosalinda’, donde era extra de la producción.

Posteriormente, en 2016, participó en ‘La Candidata’, junto a Silvia Navarro y Víctor González. Luego de esta actuación, tuvo constantes llamados a ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

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Otros de sus principales papeles fue en ‘Por amar sin ley’, donde le dio vida al personaje de ‘Saúl’; también actuó en ‘Médicos, línea de vida’, ‘Quererlo todo’ y ‘La Herencia’ junto a Michelle Renaud.

eduardo capetillo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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