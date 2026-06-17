Susana Zabaleta SE LANZA contra Ángela y Nodal: a ella la llama “enana” y a él “acabamos odiándolo”

“Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ching*da mad*e”.

Susana Zabaleta aprovechó su ‘Homenaje Sinfónico al Divo’, que se llevó a cabo en Monterrey, y frente a más de 100 músicos realizó desafortunados comentarios en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Inicialmente, la cantante monclovense agradeció a los asistentes a su concierto, principalmente por preferirla ante la gran oferta de eventos que ocurrían al mismo tiempo.

Luego expresó que “El innombrable estaba, ¿no? También. Este, Nodal, ¿no?”.

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Otros de los artista con los que compartía cartel en la ciudad eran Chayanne y Sebastián Yatra, sin embargo, ‘La Zabaleta’ manifestó que algunos espectáculos fueron pagados con recursos públicos.

“Había mucha gente de a gratis. Bueno, no de a gratis, con nuestros impuestos pagados”, dijo.

El público respondía a Zabaleta con risas y ovaciones, y en medio de sus dichos soltó sin filtros: “Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ching*da mad*e”, haciendo alusión a Nodal.

Y es que desde 2024, cuando se desató la polémica entre Christian, Ángela y ‘Cazzu’, Susana ha defendido que la responsabilidad de la ruptura y el manejo del triángulo amoroso es responsabilidad absoluta de Nodal y no de las mujeres involucradas.

Esa noche en su recital, la cantante reiteró, fiel a su estilo: “Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el es el hijo de su ching*da mad*e, ¿no?”, indicó.

Y remató: “Ya sé que la vieja dice puras pendej*das casi como yo, pero... un momentitito y disculpen”.

No es la primera vez que Susana Zabaleta se pronuncia sobre el tema. En 2025, durante una entrevista para Telediario, la cantante ya había fijado su postura con la misma contundencia: “Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. O sea, el güilo, cochino, put* flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer es él, pero siempre tendemos a abuchear y a decir que la mujer es la que tiene la culpa”.

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En aquel momento, la estrella usó su propia experiencia con la prensa —derivada de su relación con el comediante Ricardo Pérez— para ilustrar lo que describió como una práctica misógina: la tendencia de los medios a atacar a la mujer antes que al hombre involucrado en una controversia amorosa.