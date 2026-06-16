Christian Nodal besa en la boca POR ACCIDENTE a una fan abuelita... ¡en pleno concierto!

“¿Por qué eres tan coqueta?, ¡Porque eres mi nieto Christian!”.

Un video de Christian Nodal besando a una fan en la boca está dándole la vuelta al internet. El intérprete de regional mexicano le propinó todo su cariño a una de sus seguidoras en medio de un show que ofreció en Monterrey.

Todo ocurrió el sábado 13 de junio en la Arena Monterrey, en donde el intérprete de ‘No te contaron mal’ llegó con su ‘Pa’l Cora Tour 2026’ y, como parte de sus dinámicas de convivencia con el público, se acercó a las gradas para saludar a los asistentes.

Entre los fanáticos que tuvieron la oportunidad de saludar de cerca a Nodal llamó la atención una abuelita. Christian, al verla, se sentó a su lado, la abrazó por el cuello y le quiso plantar un beso en la mejilla, pero algo salió mal y terminó dándoselo en la boca.

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La mujer gritó de la impresión tras el beso, sin embargo, el cantante sólo sonrió y prefirió avanzar para seguir saludando a sus fans.

El momento se hizo viral en redes sociales y desató comentarios divertidos y de burla:

“¿Por qué eres tan coqueta?, ¡Porque eres mi nieto Christian!”



“El Alma Enamorada”



“Se le salió el alma enamorada”



“Mi compa al que no se le va ni una”



“Yo gané, dijo la abuelita”



“Le revivió el corazón a la doñita”



“¿Cómo quieren que los soltemos si ellos mismos nos renuevan contenido”



“¿Esto es IA o qué?



Hasta el momento, el intérprete de ‘Botella tras botella’ no se ha pronunciado al respecto, tampoco su esposa Ángela Aguilar. No obstante, se sabe que la también cantante se encontraba en el recinto.

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Pese al acarolado momento, la presentación de Nodal fue un éxito rotundo, incluso develó una placa conmemorativa en el recinto por su séptima presentación en el mismo lugar.

“Christian Nodal ya forma parte de la historia de Arena Monterrey. Esta noche se develará su placa conmemorativa por sus 7 fechas SOLD OUT y más de 90 mil asistentes”, publicó la Arena Monterrey.