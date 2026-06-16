Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Christian Nodal besa en la boca POR ACCIDENTE a una fan abuelita... ¡en pleno concierto!

El inesperado acercamiento entre el cantante y su seguidora causó locura en redes sociales.

Junio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nodal-beso.jpg

Christian Nodal besó a una abuelita fan.

Instagram

“¿Por qué eres tan coqueta?, ¡Porque eres mi nieto Christian!”.

Un video de Christian Nodal besando a una fan en la boca está dándole la vuelta al internet. El intérprete de regional mexicano le propinó todo su cariño a una de sus seguidoras en medio de un show que ofreció en Monterrey.

Todo ocurrió el sábado 13 de junio en la Arena Monterrey, en donde el intérprete de ‘No te contaron mal’ llegó con su ‘Pa’l Cora Tour 2026’ y, como parte de sus dinámicas de convivencia con el público, se acercó a las gradas para saludar a los asistentes.

Entre los fanáticos que tuvieron la oportunidad de saludar de cerca a Nodal llamó la atención una abuelita. Christian, al verla, se sentó a su lado, la abrazó por el cuello y le quiso plantar un beso en la mejilla, pero algo salió mal y terminó dándoselo en la boca.

TE RECOMENDAMOS: Nodal empieza guerra contra su papá por su nombre, canciones y empresa

La mujer gritó de la impresión tras el beso, sin embargo, el cantante sólo sonrió y prefirió avanzar para seguir saludando a sus fans.

@saleelsoltv

¡#ChristianNodal besó por accidente a una fan durante su concierto en Monterrey! 💋🤠☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento

♬ sonido original - Sale el Sol TV

El momento se hizo viral en redes sociales y desató comentarios divertidos y de burla:

  • “¿Por qué eres tan coqueta?, ¡Porque eres mi nieto Christian!”
  • “El Alma Enamorada”
  • “Se le salió el alma enamorada”
  • “Mi compa al que no se le va ni una”
  • “Yo gané, dijo la abuelita”
  • “Le revivió el corazón a la doñita”
  • “¿Cómo quieren que los soltemos si ellos mismos nos renuevan contenido”
  • “¿Esto es IA o qué?
Te puede interesar:
drake bell abuso
Famosos
Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN
Junio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aida-Pierce (1).jpg
Famosos
¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jenicka-Lopez.jpg
Famosos
Jenicka, hija de Jenni Rivera, sorprende con impactante transformación tras PERDER 40 KILOS
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Camejo.jpg
Famosos
Julio Camejo confirma el EMBARAZO de Melenie: Arturo Carmona se lo comunicó: “fui el primero en saberlo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Rincon.jpg
Famosos
Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aranza.jpg
Famosos
Aranza destapa que Julián Figueroa LE COQUETEÓ y la invitó a salir... ya casado con Imelda; ¿la engañó?
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio ymay ivonne montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de pablo lyle.jpg
Famosos
Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores

Hasta el momento, el intérprete de ‘Botella tras botella’ no se ha pronunciado al respecto, tampoco su esposa Ángela Aguilar. No obstante, se sabe que la también cantante se encontraba en el recinto.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nodal compara BATALLA LEGAL contra su padre con la de Elvis Presley y su manager: “la sangre te puede fallar”

Pese al acarolado momento, la presentación de Nodal fue un éxito rotundo, incluso develó una placa conmemorativa en el recinto por su séptima presentación en el mismo lugar.

“Christian Nodal ya forma parte de la historia de Arena Monterrey. Esta noche se develará su placa conmemorativa por sus 7 fechas SOLD OUT y más de 90 mil asistentes”, publicó la Arena Monterrey.

CHRISTIAN NODAL concierto fans
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quien es el mejor segundo finalista.jpg
Famosos
Una cubeta y una escoba: así fue el espectáculo que impactó a todos en "¿Quién es mejor?”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
cuarto eliminado masterchef.jpg
Famosos
El cuarto eliminado de MasterChef no estuvo a la altura del reto
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Facundo exhibe precios en reventa del posible quinto partido de México: “Es ridículo”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
aaron-mercuy-oliver-tree.jpg
Famosos
Aarón Mercury lamenta entre lágrimas la muerte de Oliver Tree en accidente aéreo: “tengo que decirte GRACIAS”
Junio 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Agresor-sex4l.jpg
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Vecinos, al darse cuenta, gritaban desesperadamente para alertar a la policía.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Anne-Schedeen-ALF.jpg
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
La familia de la actriz reveló que “falleció en paz”.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
XV-anos.jpg
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Una fiesta en Salamanca terminó en tragedia luego de que más de 40 invitados se intoxicaran, entre ellos la propia quinceañera.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bungeee mujer cae detenidos.jpg
Viral
¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez
Los implicados en el caso de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, fueron vinculados a proceso sin derecho a fianza
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores