¿Sol León miente? Dijo que la invitaron a La Casa de los Famosos pero la productora tiene otra versión

Sol León ganó dos millones de pesos en La Mansión VIP.

Fue la triunfadora de ese reality show que se realizó por primera vez con algunos de los más populares influencers y creadores de contenido.

A su salida, sin embargo, se involucró en una polémica contra Yeri Mua, quien criticó duramente a La Mansión VIP: dijo que le ofrecieron 3 miserables millones de pesos por entrar y que ella prefiere mil veces estar en La Casa de los Famosos que en el reality de HotSpanish.

Eso caló muy hondo en Sol León, ya que ella fue su amiga entrañable durante sus primeros años de influencers, por lo que le dedicó un largo video en Youtube para regañarla.

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La revelación de Rosa María Noguerón

Entre otras cosas, y para demostrar sus argumentos, Sol León dijo que ella tuvo al mismo tiempo tres propuestas para realities.

“Me ofrecieron Casa de los Famosos Telemundo, Casa de los famosos Televisa y La Mansión. Como empresaria te puedo decir que tuve la gran visión de elegir el programa correcto”.

Sol León asegura que incluso estuvo en la etapa de revisar “las carpetas” de los tres programas y que ella decidió desechar las dos Casas de los Famosos.

Rosa María Noguerón, sin embargo, tiene una versión totalmente diferente. La productora de La Casa de los Famosos en México reveló que ya tiene la lista final de los participantes de la edición 2026 de este reality show, que se espera que empiece en julio.

Y en esa lista no está Yeri Mua y no está Emiliano Aguilar.

Y además, nunca ha estado Sol León.

“Jamás hablamos con ella”, dijo de manera contundente Noguerón.

Aunque reconoció que es un gran personaje, dijo que Sol León no ha estado en los planes de La Casa de los Famosos en ninguna edición, lo que lleva a la conclusión de que Sol León mintió para poder regañar a Yeri Mua.

