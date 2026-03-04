Suscríbete
Famoso galán de ‘Rubí’ dejó los foros de televisión y ahora VENDE aguacates ante la falta de empleo

Tras compartir las pantallas con otras celebridades, el actor se dedica a cuidar una huerta de aguacates.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Marco-Méndez.jpg

El actor de ‘Rubí’ ahora cuida un huerto de aguacates.

Instagram

“Muy diferente al medio artístico”.

A través de redes sociales se ha hecho tendencia que un famoso galán de telenovelas como ‘Rubi’, ‘Salomé’ o ‘Las Bandidas’, tuvo que hacer a un lado los foros de televisión para dedicarse a vender aguacates ante la falta de empleo.

El actor cambió su residencia a Uruapan, Michoacán, donde cuida una huerta.

Se trata de Marco Méndez, quien dio vida a ‘Luis Duarte’ en ‘Rubí’ y donde compartió créditos con estrellas como Bárbara Mori y Eduardo Santamarina.

TE RECOMENDAMOS: Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”

Ante la repentina decisión, el histrión confirmó que se ausentó de su trabajo en la televisión para dedicarse a una huerta de aguacates, que tiene en su tierra natal, esto para no descuidarla.

Y añadió que el tiempo fuera de los reflectores le ayudó mucho a nivel personal y económico, ya que el campo es una de las pasiones que comparte con su familia.

En una entrevista que concedió, Méndez destacó que “tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí”, explicó.

Marco también mencionó que sólo regresa a la Ciudad de México “cuando hay trabajo”, pues vivir fuera de la capital le ha permitido tener una vida “muy diferente al medio artístico” y más relajada.

Recientemente, el galán de la televisión formó parte del elenco de la puesta en escena ‘Noches de Danzón’, al lado de Marlene Favela.

Durante su trayectoria en la televisión, Marco Méndez ha participado en melodramas como ‘Salomé’, producida por Juan Osorio y cuya actriz protagónica fue Edith González.

NO TE VAYAS SIN LEER: Freddy Ortega de ‘Los Mascabrothers’ insinúa que Eugenio Derbez LE ROBÓ la idea de ‘La Familia P. Luche’

Otros de sus proyectos:

  • ‘Por amar sin ley’ (2019)
  • ‘La doble vida de Estela Carrillo’ (2017)
  • ‘Las Bandidas’ (2012)
  • ‘La verdad oculta’ (2006)
  • ‘Mujer de madera’ (2004)
Rubí Bárbara Mori Eduardo Santamarina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
