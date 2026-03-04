Famoso galán de ‘Rubí’ dejó los foros de televisión y ahora VENDE aguacates ante la falta de empleo

“Muy diferente al medio artístico”.

A través de redes sociales se ha hecho tendencia que un famoso galán de telenovelas como ‘Rubi’, ‘Salomé’ o ‘Las Bandidas’, tuvo que hacer a un lado los foros de televisión para dedicarse a vender aguacates ante la falta de empleo.

El actor cambió su residencia a Uruapan, Michoacán, donde cuida una huerta.

Se trata de Marco Méndez, quien dio vida a ‘Luis Duarte’ en ‘Rubí’ y donde compartió créditos con estrellas como Bárbara Mori y Eduardo Santamarina.

Ante la repentina decisión, el histrión confirmó que se ausentó de su trabajo en la televisión para dedicarse a una huerta de aguacates, que tiene en su tierra natal, esto para no descuidarla.

Y añadió que el tiempo fuera de los reflectores le ayudó mucho a nivel personal y económico, ya que el campo es una de las pasiones que comparte con su familia.

En una entrevista que concedió, Méndez destacó que “tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí”, explicó.

Marco también mencionó que sólo regresa a la Ciudad de México “cuando hay trabajo”, pues vivir fuera de la capital le ha permitido tener una vida “muy diferente al medio artístico” y más relajada.

Recientemente, el galán de la televisión formó parte del elenco de la puesta en escena ‘Noches de Danzón’, al lado de Marlene Favela.

Durante su trayectoria en la televisión, Marco Méndez ha participado en melodramas como ‘Salomé’, producida por Juan Osorio y cuya actriz protagónica fue Edith González.

Otros de sus proyectos: