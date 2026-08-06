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Sobrino de Eduardo Capetillo NO SABE si su mamá se su1cidó: “hay tantas inconsistencias”

Eduardo Marbán ha intentado despejar el misterio que ronda la muerte de su madre y saber si se trató de un crimen o ella se quitó la vida.

Agosto 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Marban.jpg

El sobrino de Eduardo Capetillo habla sobre la muerte de su madre.

Instagram/YouTube

“Dice que estaba en cunclillas, con ropa y el arma de fuego en el piso”.

Hace varios días se hizo viral que Eduardo Marbán, el sobrino de Eduardo Capetillo, estaba aprendiendo albañilería al no encontrar empleo como actor. De inmediato, recibió toda clase de mensajes de apoyo.

Ahora, el joven ofreció una entrevista a ‘Ventaneando’ donde habló de una tragedia que sacudió a su familia y de la que poco se conoce. Se trata de la muerte de su propia madre.

Fue en 2013, cuando perdió la vida Mary Carmen Arruza, la media hermana de Eduardo.

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Y es que a sus 57 años fue encontrada muerta en su casa de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, con un disparo en el estómago. Mary Carmen, era hija del torero Carlos Arruza y de María del Carmen Vázquez Alcaide, matriarca de la dinastía.

Marbán dice que desde el deceso de su madre ha intentado dilucidar si se trató de un suicidio como al principio se creyó o de un crimen.

“Mi mamá, en el 2013, (murió) de un balazo en el estómago… no sé en dónde fue. Sé que la pusieron en mi casa, pero hay tantas inconsistencias y hay tantas cosas que no cuadran. Podría uno pensar que fue un suicidio… justo hace poco me acaba de mandar mi tío José Antonio Toscano una carta donde mi mamá me decía ‘yo nunca te voy a abandonar’, como que todo eso no cuadra, pero también mi mamá tenía una depresión muy fuerte por la pérdida de mi papá. Y se sentía muy sola. Y los problemas familiares, porque ninguna familia es perfecta”, explicó Eduardo.

Con el tiempo, Eduardo ha puesto su vida en paz, pero al principio del proceso, asegura que no fue así.

“No me hago el harakiri de decir qué, por qué, quién fue, pues nada más sabe mi mamá y la persona que lo hizo. Durante mucho tiempo tenía ese resentimiento de querer saber y a lo mejor tomar en mis propias manos la justicia”.

Sobre el momento en el que le dieron la noticia, relató que “yo estaba con mi tío Eduardo y con mi tía Bibi haciendo una obra de teatro para su escuela. Luego me llama Salomón, el que era el chofer de mi abuela y me dijo ’tu mamá está muerta’”.

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La experiencia fue devastadora, según recuerda.

“Estuve como en un limbo. Tengo la imagen perfecta de cómo falleció o cómo la encontraron, pero no la vi, o sea la única que la vio fue mi tía Crista… dice que estaba en cunclillas, con ropa y el arma de fuego en el piso”, compartió.

eduardo capetillo suicidio Homicidio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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