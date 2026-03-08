¿Quién es Axel Santos, el joven actor que grita su romance con Pablo Perroni “a los 4 vientos”?

“Estamos muy enamorados, ha sido una sorpresa para los dos”, dice Axel Santos cuando se refiere a su noviazgo con Pablo Perroni.

El actor y productor habló sobre su nuevo amor en una entrevista con “Escándala”, a propósito del estreno de su nueva obra “Lo que sabemos que no sabemos del amor”.

Fue en teatro precisamente donde Pablo y Axel se encontraron y compartieron primero la pasión por la actuación en vivo. Pero obviamente Axel tiene una biografía artística más extensa y que se remonta unos 6 años atrás.

Los inicios de Axel Santos

Axel Santos alcanzó un pico de popularidad gracias a su actuación en la serie “Rosario Tijeras”.

Pero en su hoja de vida hay un momento anterior en el cual su carrera despegó definitivamente ya que se hizo posible que su sueño de convertirse en artista tomó forma.

Fue en mayo de 2019 cuando fue elegido para participar en La Voz México, reality show producido en esa etapa por TV Azteca.

“Sin duda una experiencia maravillosa, me siento muy agradecido con la producción porque en todo momento me trataron increíble a mí y a los demás participantes, agradecido con el Universo y con mis ángeles, obviamente con mis papás por estar conmigo no solo ese día”, escribió Axel Santos en una publicación de Instagram justo cuando apareció en el reality show.

Es una época en la que Axel diversificó sus actividades: también fue conductor de un programa de televisión, modelo y activista en favor de la diversidad sexual.

Su encuentro con el teatro

La mayor parte del desarrollo histriónico de Axel Santos ha sido siempre en teatro, con obras como “Afterglow”, la cual es hoy una de las más importantes en la cartelera independiente.

Se estrenó hace tres años y desde entonces ha tenido un éxito que la ha llevado a tener temporadas exitosos en diversos teatros de la Ciudad de México.

De hecho, este mes Axel Santos, en su faceta de productor, prepara una renovación de la obra para volver a montarla.

Al mismo tiempo, dedica gran parte de su tiempo a planear una gira con “Lo que sabemos que no sabemos del amor”.

Como cantante, Axel ha tenido varias proyecto pero probablemente el de mayor impacto han sido sus conciertos navideños, que presenta en esa temporada en el Teatro Milán.

Actualmente está en el estudio de grabación para un proyecto discográfico que espera concretar en la segunda mitad de 2026.

Mientras tanto, goza también de la popularidad que le da la televisión gracias a Rosario Tijeras, en cuya cuarta temporada aparece con su personaje de Marcos, uno de los integrantes de “Los Chulos”.