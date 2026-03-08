Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo

Fátima Bosch llegó a la “México Conference” de la Universidad de Harvard con un traje negro a rayas.

“Hicimos historia”, dijo en un video publicado en sus redes sociales junto a Pepe Gutiérrez, experto en modas y estilista que también participó en el evento.

La Miss Universo mexicana 2026 habló de los retos que implica ser la imagen de un certamen del que se esperan ideales.

“No soy perfecta, solo soy Miss Universo”, se titula su conferencia.

Con honestidad, habló de las cosas que la gente espera de ella y de los prejuicios que existen al rededor de las reinas de belleza, como el hecho de que se piensa que son “demasiado bonitas para ser inteligentes”.

NO TE PUEDES PERDER: Alejandro Ávila quería ser cantante, pero la actuación lo atrapó y ahora triunfa en “Doménica Montero”

El cuestionamiento a Fátima Bosch

Pero no todo fue miel sobre aplausos. Una mujer que se identificó como estudiante de psicología y le preguntó por qué no renuncia a la corona.

TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad

En su pregunta, aludió a las acusaciones de fraude que se han lanzado en contra el certamen que ganó Fátima y de corrupción en contra del dueño del certamen.

Fátima Bosch respondió como no lo había hecho hasta ahora: tajante, lapidaria y con ironía.

“No sabía que tú habías trabajado para Miss Universo y habías estado durante toda la concentración que tuvimos”, dijo Fátima la comenzar su respuesta.

"Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás": la #MissUniverse @bosch_fatima le acomoda las ideas a una psicóloga de Harvard pic.twitter.com/rjMG1FYCeL — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 7, 2026

Incluso después de la conferencia, la estudiante fue confrontada por un influencer que a cuestionó y le preguntó si tenía pruebas de las acusaciones.

“Yo sólo hice una pregunta”, se defendió.

🤣 la Lady Harvard habla sin pruebas 🤡 lo q más me sorprende es q salió a defender a Fátima Bosch de otra MEXICANA un chavo q no es de México 🙈 Q vergüenza. Como psicóloga será normal ridiculizar y humillar delante de la gente a una invitada de la institución q representas? pic.twitter.com/uIWFnEL3ix — Alexa 💕💖 (@Andywwish) March 7, 2026

Fátima Bosch completó la respuesta con una alusión directa a la psicóloga:

“Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”.

Pidió, finalmente, que las mujeres desarrollen sororidad y empatía.

