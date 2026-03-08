Suscríbete
Famosos

Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo

“Te quieres hacer viral”, le dijo la reina de belleza

Marzo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
fátima bosch harvard.jpg

Fátima Bosch estuvo por primera vez en Harvard

Instagram

Fátima Bosch llegó a la “México Conference” de la Universidad de Harvard con un traje negro a rayas.

“Hicimos historia”, dijo en un video publicado en sus redes sociales junto a Pepe Gutiérrez, experto en modas y estilista que también participó en el evento.
La Miss Universo mexicana 2026 habló de los retos que implica ser la imagen de un certamen del que se esperan ideales.
“No soy perfecta, solo soy Miss Universo”, se titula su conferencia.
Con honestidad, habló de las cosas que la gente espera de ella y de los prejuicios que existen al rededor de las reinas de belleza, como el hecho de que se piensa que son “demasiado bonitas para ser inteligentes”.
NO TE PUEDES PERDER: Alejandro Ávila quería ser cantante, pero la actuación lo atrapó y ahora triunfa en “Doménica Montero”

El cuestionamiento a Fátima Bosch

Pero no todo fue miel sobre aplausos. Una mujer que se identificó como estudiante de psicología y le preguntó por qué no renuncia a la corona.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad
En su pregunta, aludió a las acusaciones de fraude que se han lanzado en contra el certamen que ganó Fátima y de corrupción en contra del dueño del certamen.
Fátima Bosch respondió como no lo había hecho hasta ahora: tajante, lapidaria y con ironía.

“No sabía que tú habías trabajado para Miss Universo y habías estado durante toda la concentración que tuvimos”, dijo Fátima la comenzar su respuesta.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026

Incluso después de la conferencia, la estudiante fue confrontada por un influencer que a cuestionó y le preguntó si tenía pruebas de las acusaciones.

“Yo sólo hice una pregunta”, se defendió.

Fátima Bosch completó la respuesta con una alusión directa a la psicóloga:

“Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”.

Pidió, finalmente, que las mujeres desarrollen sororidad y empatía.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ricardo-margaleff---.png
Famosos
Ricardo Margaleff antes de estrenar “Matilda: El musical": “Sigo tomando clases de canto, baile y actuación”
Marzo 07, 2026
 · 
TVyNovelas
alejandro-avila-domenica.png
Famosos
Alejandro Ávila quería ser cantante, pero la actuación lo atrapó y ahora triunfa en “Doménica Montero”
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
Shanik-Berman.jpg
Famosos
Mientras Britney Spears era arrestada Shanik Berman la imitaba posando DESNUDA
Marzo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pablo-Perroni.jpg
Famosos
Pablo Perroni confirma su ROMANCE con el joven actor Axel Santos: “Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo”
Luego de que Pablo se divorciara de Mariana Garza, se declaró bisexual.
Marzo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pepe garza y rafa gonzález.jpg
Famosos
Famoso productor confiesa que ocultó una entrevista con Rafa González, acusado de violencia por su esposa
Pepe Garza recordó un momento bochorno con el ex vocalista de Los Recoditos
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares y brenda bezares.jpg
Famosos
Mario Bezares prmomete regalarle 10 mil dólares a una pareja de "¿Apostarías por mí?”
Junto con Brenda armaron un plan para obtener el dinero
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
danmiela parra.jpg
Famosos
Daniela Parra revela cuánto dinero paga al mes para ayudar a su papá Héctor Parra en la cárcel
La hija del actor revela el pecio que ha tenido que pagar por defender la inocencia de su padre
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores