Mientras Britney Spears era arrestada Shanik Berman la imitaba posando DESNUDA

“Cuando posé a la Britney Spears”.

El pasado miércoles, Britney Spears fue detenida en California por sospechas de conducir bajo los efectos del alcohol después de que agentes la observaran manejando de forma errática a alta velocidad.

La cantante y actriz fue arrestada, sin embargo, fue puesta el libertad poco tiempo después.

Un portavoz de la fiscalía dijo que aún no se le había presentado ningún caso relacionado con Spears y que no podía tomar una decisión sobre la presentación de cargos.

“Ha sido un desafortunado incidente totalmente inexcusable”, dijo un representante de Spears, de 44 años, en un comunicado. “Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir la ley, y esperemos que este pueda ser el primer paso de un cambio muy esperado que debe producirse en la vida de Britney. Esperemos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles.

“Sus hijos van a pasar tiempo con ella… Sus seres queridos van a idear un plan, necesario desde hace mucho, para que alcance el éxito y el bienestar”, indicó.

Y mientras la estrella planetaria se encontraba en problemas, la presentadora mexicana Shanik Berman, imitaba una fotografía de la ‘Princesa del Pop’ totalmente al desnudo.

La conductora escribió en la imagen que compartió en sus redes sociales que se trataba de un recuerdo de “cuando posé a la Britney Spears”.

La ola de comentarios en la publicación no se hizo esperar y aunque muchos usuarios indicaron que se veía “súper guapa”, “espectacular” y “hermosa”, otros le escribieron “ya está grande señora”, “es necesario ir al psicólogo” y “espero que no estés igual de desquiciada”.

Cabe recordar que hace unos días, Shanik también presumió una serie de fotografías que le hizo el reconocido Uriel Santana y en donde también aparece sin ropa.