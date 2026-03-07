Paola Ramones y Daniel Tovar: ¿Cómo va su noviazgo pese a la diferencia de edad y la distancia?

Paola Ramones y Daniel Tovar se dejaron ver hace unas semanas, como pocas veces, sin poses ni artificios, demostrando la solidez del romance que los une. Irradiaban una complicidad serena, de esas que no necesitan explicarse demasiado. Bastaba verlos caminar juntos, sonreírse y compartir miradas para entender que lo suyo va más allá del entusiasmo inicial.

La historia entre Paola Ramones y Daniel Tovar comenzó en 2024 cuando coincidieron en la filmación de la película El candidato honesto. Entre llamados, lecturas de guion y largas jornadas de rodaje, la química fue creciendo de manera natural. Tiempo después, Paola, quien ha decidido forjar su camino en el cine desde la dirección, lo invitó a formar parte de su cortometraje de tesis ¿Quieren monólogo?, un proyecto profundamente personal inspirado en el secuestro de su padre, Adal Ramones. Ese trabajo no solo consolidó su vínculo profesional, también afianzó la confianza y el respeto mutuo.

Hoy, con 25 años, Paola se encuentra en una etapa de aprendizaje constante, tanto en lo personal como en lo profesional. Daniel, de 36, la acompaña desde un lugar de equilibrio y complicidad. En entrevista con TVyNovelas, la joven no ocultó su entusiasmo al hablar del actor:

“Yo soy feliz, me siento como pavorreal al acompañarlo a momentos como este, amo estar aquí, que justo me haya tocado estar en México por estos días. A mí me fascina estar a su lado”.

Aunque la diferencia de edad ha sido tema de conversación, para ellos no representa un obstáculo. “Llevamos un año y tres meses juntos”, compartió Paola con naturalidad, dejando claro que la relación ha evolucionado con el tiempo.

Sin idealizaciones excesivas, la cineasta reconoció que el amor también implica aprendizaje:

“He descubierto que hay que tener paciencia, mucha paciencia, las sonrisitas a veces engañan”.

Una reflexión honesta que cobra mayor peso cuando se vive una relación a distancia. Actualmente, Paola reside en Los Ángeles, mientras Daniel trabaja en la Ciudad de México. Los kilómetros; sin embargo, no han sido una barrera infranqueable.

“En medio de la distancia, la tecnología juega un papel muy importante, para nosotros las videollamadas han sido fundamentales, es muy padre poder marcarle y verlo en vivo y directo”, explicó ella.

Por su parte, Daniel coincidió en que, pese a la separación geográfica, han sabido llevar la relación con madurez: “Hemos estado lejos, ella está en Los Ángeles y yo acá, pero lo hemos hecho muy bien”.

La conexión entre ambos también ha encontrado un espacio en la convivencia familiar. Daniel reveló que han compartido momentos especiales con sus seres queridos: “Nos hemos divertido mucho mientras nos vamos conociendo. La hemos pasado muy bien con nuestras familias en Monterrey”.

Un detalle que habla de la integración natural que han logrado como pareja. En lo personal, Paola continúa preparándose. “Estoy tomando cursos, especializándome en muchas áreas que me interesan”, comentó, dejando claro que su prioridad sigue siendo crecer como creadora. Aun así, no descarta nuevos planes junto a Daniel: “Yo ya tengo planeado regresarme a México entre junio y julio. Entonces vamos a ver qué onda”. El futuro se dibuja con calma, sin prisas, pero con ilusión compartida.

La pregunta inevitable gira en torno a Adal Ramones, un padre cercano y protector. Paola fue clara al respecto: “Feliz, nos llevamos muy bien con él. Mi papá está feliz si yo estoy feliz”.

Daniel confirmó esa buena relación, desmintiendo cualquier rumor de tensión. Para ambos, el respaldo familiar ha sido clave para que el romance fluya sin sobresaltos. Entre alfombras rojas, proyectos cinematográficos y pantallas que acortan distancias, Paola Ramones y Daniel Tovar escriben una historia donde el amor no se mide en kilómetros, sino en paciencia, acompañamiento y admiración mutua.

¿Qué opina Adal Ramones?

En entrevista con Sale el sol, Adal Ramones habló con orgullo y tranquilidad sobre la relación de su hija: destacó el talento y la calidad humana de Daniel Tovar, subrayando que lo considera un hombre centrado y comprometido con su trabajo. Además, aseguró que ve a Paola en un gran momento de su vida y que Daniel está a su altura, describiendo a ambos como personas rectas, correctas y con valores sólidos.