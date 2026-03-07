Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad

Poncho de Nigris es el nuevo Adrián Marcelo. Por lo menos así lo dicen en su propio canal de TikTok, donde la última de sus dinámicas de contenido provocó polémica entre sus seguidores.

De Nigris está actualmente en promoción de lo que es su evento más grande como promotor de espectáculos: el Ring Royale, un evento boxistico en el que se enfrentarán famosos e influencers que no necesariamente son boxeadores... ni deportistas.

En las últimas semanas Poncho ha enfrentado una crisis ante la baja venta de boletos del evento. No obstante, o quizá por ello, ha intensificado la creación de contenido con miras a aumentar la publicidad de esta función en la que se enfrentarán, por ejemplo, Aldo de Nigris contra Nicola Porcella y Carlos Trejo contra Alfredo Adame.

PUEDES LEER: Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna

Es así que en un video publicado en su canal de YouTube este jueves 5 de marzo, Poncho salió a los barrios ubicados en La Granja Sanitaria, de Monterrey, con la intención de “regalar dinero”.

Los regalos en efectivo

En el video, el influencer dice que lo hará con la intención de que las personas comiencen una rehabilitación y acudan al gimnasio. Pero una vez en La Granja Sanitaria (considerada una de las zonas más peligrosas de la ciudad) se le ve regalando dinero a un hombre para comprarse otra cerveza, por ejemplo.

En el video, que también se compartió por fragmentos en TikTok, Poncho de Nigris recibió muchos comentarios negativos de parte de fans y haters que consideran que su estrategia no fue para ayudar genuinamente a las personas, sino para hacerse publicidad y generar contenido para sus plataformas y monetizar.

NO TE VAYAS SIN LEER: Adriano Zendejas, ‘Maestro Shifu’, llorando narra las GOLPIZAS que le daba su padre: “Me hicieron ampollas”

Además, señalaron que fue una copia de algo que ya hizo Adrián Marcelo, quien ciertamente en 2021 visitó ese barrio.

De Nigris regaló entre mil y 500 pesos a personas con discapacidad, mujeres y jóvenes que se acercaron para aceptar alguno de sus retos: pegarle a Conan (amigo de Poncho con quien hace contenido), echarse un tiro en la calle con alguien más, aventarse desde unas escaleras.