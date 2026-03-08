Hija de Yatana narra el día que Carlos Trejo violentó a su mamá y perdió un bebé: Fue en Cañitas

Yatana Danielle tiene 23 años y acaba de graduarse de la Universidad.

Pero hay un recuerdo que, explica, marcó su vida a pesar de que es algo que sucedió hace 18 años.

Su madre es la cantante y actriz Yatana, que tuvo una etapa de mucha popularidad precisamente hace dos décadas pero luego decidió hacer una vida más privada, alejada de los reflectores.

Esa decisión se relaciona directamente con el recuerdo que marcó la vida de su hija, que se relaciona con Carlos Trejo, y que ahora han decidido narrar públicamente por primera vez en una entrevista con Maxine Woodside.

“Recuerdo el día que justo mi mamá perdió a mi hermanito. Ella tenía cuatro meses de embrazo ya sabíamos que iba a ser varoncito”, narró Danielle.

TE RECOMENDAMOS: Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas

La verdad de Yatana

Yatana y Carlos Trejo tuvieron una relación sentimental muy mediática. Llegaron a vivir juntos en Cañitas, la casa con la que Trejo se hizo famoso a través del libro del mismo nombre y en el cual se narraban cosas paranormales.

Y fue en esa casa en donde Danielle, que entonces tenía cinco años, vivió el evento traumático.

“Fue un seis de enero y mi mama estaba poniendo la rosca. Yo iba bajando de mi cuarto cuando él (Trejo) llegó histérico”.

NO TE PIERDAS: Paola Ramones y Daniel Tovar: ¿Cómo va su noviazgo pese a la diferencia de edad y la distancia?

En el recuerdo de la hija de Yatana están los golpes de Trejo en contra de su madre. Cuenta que intentó defenderla pero fue obviamente imposible.