Suscríbete
Famosos

Hija de Yatana narra el día que Carlos Trejo violentó a su mamá y perdió un bebé: Fue en Cañitas

Danielle cuenta que tenía cinco años y fue un seis de enero

Marzo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
yatanacarlostrejo.jpg

Yatana y su hija Danielle estuvieron con Maxine Woodside

Youtube Fórmula

Yatana Danielle tiene 23 años y acaba de graduarse de la Universidad.

Pero hay un recuerdo que, explica, marcó su vida a pesar de que es algo que sucedió hace 18 años.
Su madre es la cantante y actriz Yatana, que tuvo una etapa de mucha popularidad precisamente hace dos décadas pero luego decidió hacer una vida más privada, alejada de los reflectores.
Esa decisión se relaciona directamente con el recuerdo que marcó la vida de su hija, que se relaciona con Carlos Trejo, y que ahora han decidido narrar públicamente por primera vez en una entrevista con Maxine Woodside.

“Recuerdo el día que justo mi mamá perdió a mi hermanito. Ella tenía cuatro meses de embrazo ya sabíamos que iba a ser varoncito”, narró Danielle.

TE RECOMENDAMOS: Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas

La verdad de Yatana

Yatana y Carlos Trejo tuvieron una relación sentimental muy mediática. Llegaron a vivir juntos en Cañitas, la casa con la que Trejo se hizo famoso a través del libro del mismo nombre y en el cual se narraban cosas paranormales.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
roxana castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos revela que los presionaron para firmar el contrato de “Enrrollados”
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores

Y fue en esa casa en donde Danielle, que entonces tenía cinco años, vivió el evento traumático.

“Fue un seis de enero y mi mama estaba poniendo la rosca. Yo iba bajando de mi cuarto cuando él (Trejo) llegó histérico”.

NO TE PIERDAS: Paola Ramones y Daniel Tovar: ¿Cómo va su noviazgo pese a la diferencia de edad y la distancia?
En el recuerdo de la hija de Yatana están los golpes de Trejo en contra de su madre. Cuenta que intentó defenderla pero fue obviamente imposible.

“Lo único que recuerdo es que me estrellé contra una pared y me moría del susto. No sé si conozcan Cañitas pero en la entrada está la figura de una Virgen y lo único que hice es que me fui a vomitar ahi, aterrorizada porque mi mamá estaba siendo golpeada”.

Yatana Carlos Trejo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ricardo-margaleff---.png
Famosos
Ricardo Margaleff antes de estrenar “Matilda: El musical": “Sigo tomando clases de canto, baile y actuación”
Marzo 07, 2026
 · 
TVyNovelas
alejandro-avila-domenica.png
Famosos
Alejandro Ávila quería ser cantante, pero la actuación lo atrapó y ahora triunfa en “Doménica Montero”
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
Shanik-Berman.jpg
Famosos
Mientras Britney Spears era arrestada Shanik Berman la imitaba posando DESNUDA
Marzo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pablo-Perroni.jpg
Famosos
Pablo Perroni confirma su ROMANCE con el joven actor Axel Santos: “Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo”
Luego de que Pablo se divorciara de Mariana Garza, se declaró bisexual.
Marzo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pepe garza y rafa gonzález.jpg
Famosos
Famoso productor confiesa que ocultó una entrevista con Rafa González, acusado de violencia por su esposa
Pepe Garza recordó un momento bochorno con el ex vocalista de Los Recoditos
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares y brenda bezares.jpg
Famosos
Mario Bezares prmomete regalarle 10 mil dólares a una pareja de "¿Apostarías por mí?”
Junto con Brenda armaron un plan para obtener el dinero
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
danmiela parra.jpg
Famosos
Daniela Parra revela cuánto dinero paga al mes para ayudar a su papá Héctor Parra en la cárcel
La hija del actor revela el pecio que ha tenido que pagar por defender la inocencia de su padre
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores