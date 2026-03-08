Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas

Freddy Leyva ha sido acusado, desde hace una semana, de tener conversaciones inapropiadas en redes sociales.

Incluso se publicaron capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que el cantante de CD9 presuntamente solicita fotos íntimas a la persona con la que platica.

El caso se hizo tan viral, que Leyva escribió un largo hilo en X para explicar el caso y defenderse de las acusaciones.

“Respecto a las conversaciones privadas que están circulando: he revisado el historial completo y lamento que se estén compartiendo fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron. Nunca he acosado ni he exigido fotografías a nadie”, escribió Leyva.

Esta explicación no fue, sin embargo, suficiente para detener las acusaciones y la polémica entre los seguidores de esta banda vocal de pop urbano.

Así que CD9, como empresa, tomó una decisión drástica:

“Después de lo ocurrido en los últimos días con Freddy, y con el compromiso de actuar con responsabilidad frente a lo que representa CD9, hemos tomado la decisión de detener sus actividades dentro del grupo para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver”, publicó la banda en un comunicado de X,

Leyva, de hecho, había aceptado que cometió algunas actitudes equivocadas y aseguró que eso fue producto de una provocación de parte de un odiador que intentó provocarlo... y lo logró.

“Reconozco que cometí un error al responder impulsivamente a una cuenta anónima que me provocó constantemente con información privada y mensajes destinados a lastimarme. Mi reacción fue desde el enojo y el miedo, y por eso ofrezco una disculpa a quienes se sintieron decepcionados al ver esa respuesta. No fue la manera correcta de manejar la situación”.

¿Cuál fue la respuesta de CD9 ante las acusaciones a Leyva?

Sin embargo, al referirse a las conversaciones filtradas en redes sociales, aceptó que son auténticas, aunque sacadas de contexto y fragmentadas para perjudicarlo.

“Las conversaciones en cuestión fueron con una persona adulta por ende mayor de edad. Aun así, reconozco que interactuar en mensajes privados puede prestarse a malas interpretaciones, y por eso también asumo mi responsabilidad en haber respondido cuando debí simplemente ignorar”.

La banda, en su comunicado, dejó abierta la posibilidad de cambiar su resolución cuando las investigaciones sobre el caso determinen la verdad de lo que ocurrió, pero en tanto eso no suceda, Leyva queda fuera de CD9.

“CD9 es un proyecto que hemos construido durante muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes. Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad”.

El resto de los integrantes Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque anuciaron que CD9 seguirá con sus presentaciones y lanzamientos como estaba planeado.