Shiky recomienda tener seguro médico; él no tenía cuando fue operado de emergencia y así le fue

El conductor y ex participante de La Casa de los Famosos cuanta a TVyNovelas cómo ha superado su crisis de salud

Diciembre 06, 2025 • 
Alejandro Flores
Shiky y su novio Abraham

Shiky sabía que tenía que contratar un seguro médico pero siempre lo pospuso. “Lo haré en enero”, pensó el conductor y exparticipante de La Casa de los Famosos.

Craso error: su vida tomó un giro inesperado cuando una fuerte infección lo llevó de emergencia al hospital.
En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Shiky narra lo que vivió en esos momentos en los que, sin exagerar, su vida estuvo en peligro.

“Tres horas más y no lo cuento”, ha dicho Shiky ahora que está de vuelta en su casa y poco a poco recupera su vida cotidiana.

Precisamente al asistir a un “meet and greet” de la obra de teatro “Lavar, peinar y enterrar”, Shiky no cuenta cuál fue el aprendizaje más importante de esta crisis de salud.

“Contraten un seguro, yo era de: pues ya lo sacaré después... no, no hagan eso, contraten seguro ya”,.

¿Shiky quedó en bancarrota?

Hoy Shiky se arrepiente de no haberlo ya que su cirugía fue tan compleja y su hospitalización ten especializada que el costo fue muy elevado.
“Se puede decir que gran parte de lo que gané en La Casa de los Famosos se fue en eso”, confesó en una entrevista con el programa Hoy.

Shiky narra ahora a TVyNovelas el escalofriante momento en que recibió el diagnóstico y las posibles formas de resolverlo.

“Ese momento en que te dicen: ‘el panorama está mucho peor de lo que imaginamos'; te entra un sudor frio. Yo miraba al Abraham pero tenia tanto dolor que le dije: vamos con todo”.

El procedimiento consistió en drenar todo el material que había generado la infección. “Salía como chocolate”, recuerda Shiky.
El siguiente paso es el procedimiento maxilofacial, es decir la reconstrucción de su mandíbula.

De modo que los gastos aún terminan para el tercer lugar de La Casa de los Famosos 2025, quien también recuerda que cuando llegó al hospital de urgencias, su cabeza oscilaba entre dos pensamientos.

“Por un lado tenía tal dolor que les pedía que me hicieran lo que fuera para quitármelo pero por otro yo pensaba en su inconsciente: bueno, esto cuánto me va a costar”.

Shiky La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
